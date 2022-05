Durante l’inverno molti insetti sembrano sparire. In realtà, molti di essi mettono in atto una specie di letargo che termina con l’arrivo della primavera. Più aumentano le temperature e più è possibile notare la presenza negli spazi esterni di alcune specie animali. Che si abiti in città o in campagna, un animale che troviamo ovunque è la lucertola. Questi animali non sono pericolosi per la nostra salute. Tuttavia, se coltiviamo delle fragole il discorso cambia. Infatti, le lucertole sono ghiotte di fragole e piccoli frutti e possono mettere in pericolo le nostre piantine. Poiché si nutrono anche di insetti, non è raro vedere camminare questi animali contro i muri. Con la bella stagione amiamo moltissimo stare all’aperto ed usiamo maggiormente gli spazi esterni. Se, quando siamo su balconi e terrazzi, vediamo lucertole e gechi, dobbiamo sapere che ci sono dei metodi naturali per tenerli lontani.

Come allontanare facilmente lucertole e gechi dai muri di casa, orto e giardino usando questi semplici rimedi naturali davvero sorprendenti

Gechi e lucertole amano le zone calde e soleggiate. Pertanto l’orto, il giardino e zone esterne della casa esposte al sole sono tra i loro luoghi preferiti. Fortunatamente, possiamo ricorrere a piccole astuzie per allontanare questi animali senza far loro del male. Il metodo più semplice è ricorrere all’aglio. Questi rettili non sopportano l’odore intenso di questo ingrediente che molti di noi hanno già in casa. Tutto ciò che dobbiamo fare sarà inciderne uno spicchio ed appenderlo sul balcone o nel terrazzo da cui desideriamo allontanarli.

Pepe e tabasco

Lo stesso discorso vale per alcune spezie. L’odore del pepe e del peperoncino infastidisce gechi e lucertole. Possiamo realizzare uno spray repellente fai da te aggiungendo all’acqua un po’ di pepe o peperoncino e vaporizzarlo attorno alle piante dell’orto. Un ingrediente alternativo è il tabasco. Aggiungiamone un paio di cucchiai nell’acqua e vaporizziamolo nelle zone in cui vediamo più spesso questi animali.

Piretro

Come allontanare facilmente lucertole e gechi in modo non aggressivo? Usiamo il piretro, un prodotto conosciuto da molti per essere un eccellente insetticida naturale. Usarlo allontanerà gli insetti, così lucertole e gechi, non trovandone, andranno via progressivamente. Basterà aggiungerne un cucchiaio in un litro d’acqua e vaporizzarla attorno alle piante e alle zone da proteggere.

Cannella e chiodi di garofano

Tritiamo finemente dei chiodi di garofano e mischiamoli alla cannella. Facciamoli bollire in mezzo litro d’acqua e travasiamo il liquido in una bottiglia spray. Una volta raffreddata, vaporizziamo la soluzione dove serve per dire addio una volta per tutte a gechi e lucertole.

