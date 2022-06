Con la vita frenetica e tutti i problemi quotidiani che siamo costretti ad affrontare, ci piacerebbe trovare soluzioni miracolose per semplificarci la vita, almeno per quanto riguarda la pulizia. Purtroppo, però, non tutti i rimedi casalinghi suggeriti in rete, fanno realmente quello che dicono. Pensiamo a quante volte abbiamo cercato soluzioni per tenere pulita la vaschetta della lavatrice o cestello e guarnizioni. Oppure il bucato. Lo vorremmo tutti perfetto e pulito e con poco sforzo. Ma spesso, pur con tutta la buona volontà, ce lo ritroviamo ingiallito, rovinato o con fastidiose macchie di ruggine.

Tutti alla disperata ricerca di rimedi a basso costo

L’obiettivo di tutti è quello di trovare rimedi che siano economici e rapidi. In realtà, se non siamo correttamente informati, può succedere che la toppa sia peggiore del buco e improvvisando rimedi casalinghi, rischiamo non solo di non risolvere il problema, ma anche di rovinare irrimediabilmente i nostri vestiti. Per cui, è bene conoscere la verità e saper selezionare i rimedi migliori per un bucato impeccabile, tra tutti quelli trovati online, seguendo questa piccola guida per sfatare i più comuni falsi miti in tema di bucato in lavatrice.

Per un bucato perfetto e per averlo sempre bianco, morbido e senza macchie di ruggine sfatiamo questi 5 falsi miti

Di seguito i falsi miti da sfatare:

Per rimediare a capi vecchi ingialliti bisogna usare la candeggina. Sbagliatissimo. È la candeggina a provocare l’ingiallimento, perché rimuove lo strato di tintura dei tessuti, riportandoli al loro colore originale. Il cotone è in origine simil beige.

Aceto e bicarbonato risolvono il problema della ruggine sul bucato. La risposta è nì. Possono aiutare a tenere pulito cestello e guarnizioni della lavatrice, ma non risolvono il problema a monte, che potrebbe ripresentarsi, costringendoci al doppio del lavoro per rimediare. Molti non sanno, che per non trovare più macchie di ruggine sul bucato, basterebbe sostituire i cuscinetti e i rulli danneggiati del nostro elettrodomestico.

I capi sportivi o tecnici vanno lavati più spesso perché puzzano. Questi tessuti sono realizzati con materiali particolari, che trattengono l’unto e respingono l’acqua. Per cui, lavarli più spesso non servirà a farli profumare di più. Più li useremo e più puzzeranno, in quanto trattengono ogni volta una nuova dose di sudore e sebo. Per lavarli, basterà usare dei detersivi a base di perossido di idrogeno, un elemento in grado di distruggere i residui oleosi.

Il sapone per i piatti va bene come sgrassatore anche per i vestiti. Il detersivo per i piatti è formulato per rimuovere unto e grasso dalle stoviglie. La sua formulazione è piuttosto aggressiva e rischia di rovinare i tessuti, se usato per il bucato.

I maglioni sformati vanno lavati anche se poco sporchi. Non occorre lavare questi capi per riportarli al loro stato originale. Con un ferro da stiro verticale a vapore, il problema si risolve, senza bisogno di lavare continuamente il nostro maglione.

Per un bucato perfetto e per averlo sempre bianco, basterà essere informati su queste verità essenziali, per sapere sempre quali rimedi sono validi e quali non porteranno ad alcun risultato. Sarà il vademecum del bucato in lavatrice.

