Sarebbe interessante se la fortuna cieca arrivasse proprio in questo fine settimana. Sarebbe l’occasione di festeggiare, magari mentre si fa una gita o in un momento di relax. Ebbene, le giornate dell’11 e 12 giugno si prestano bene come giornate ricche di fortuna.

Siamo nel mese di giugno, che gli antichi Romani dedicavano alla dea Giunone. Era la regina degli dèi e rappresentava la madre che si prende cura della famiglia. Ma allo stesso tempo, era anche la protettrice delle finanze dello Stato. In questo mese di giugno perciò meglio rivolgere lo sguardo verso il cielo zodiacale. Qui, la fortuna si lega alla dea che salvaguarda le ricchezze. Una nota che potrebbe tornare utile a qualche segno, in viaggio verso la fortuna. Sarà così un fine settimana esplosivo per Toro e altri 3 segni fortunatissimi.

I numeri del 12 giugno

Oltre alla dea Giunone, c’è anche un altro motivo fortunato, legato alla domenica del 12 giugno. Se leggessimo questo giorno secondo la sequenza numerica, avremmo 12 per il giorno, 6 al mese, oltre a 2022 che corrisponde ovviamente all’anno. Di comune, contengono tutti il numero 6. Il giorno 12 è un doppio 6, giugno è il sesto mese, l’anno 2022 forma il 6 (sommando i 2). Alla base di domenica 12 giugno, dunque, vi è il numero 6.

Secondo le credenze, questo numero rappresenta l’equilibrio nella vita. Sembra che il luogo migliore dove si sviluppi è la famiglia, ma anche la vita personale. Mette in relazione perfetta la dualità fra materia e valori immateriali. Così, il giorno 12 raccoglie a sé molte attese sul denaro, ma anche la necessità di un utilizzo equilibrato.

Fine settimana esplosivo per Toro e altri 3 segni zodiacali, in viaggio con Venere verso fortuna e ricchezze

Intanto, in questi giorni la Luna sarà nel segno dello Scorpione. Quando il satellite della Terra entra in Scorpione è solo per renderlo più forte, per dargli più potere. Lo Scorpione è legato ai misteri della morte e del male. È un segno potente e allo stesso tempo purificatore. La Luna lo spinge alla purificazione, per tenere testa alle tendenze negative. Questa sua lotta vincente, lo trasforma nello sciamano dello zodiaco. Una lotta che potrà ricolmarlo di fortuna e di onore, grazie all’aiuto della Luna.

Il segno del Toro sarà all’onore in questo fine settimana, ma soprattutto domenica 12. Venere sarà in Toro, in congiunzione con Urano. Questo pianeta rappresenta la forza di decisione, il gusto del nuovo e del diverso, l’intuizione e l’inventiva. Venere, oltre ad essere la dea dell’amore e del colpo di fulmine, regala anche la fortuna che passa veloce. Insieme a Mercurio sono due pianeti rapidi. La loro influenza sarà da prendere al volo in questo fine settimana.

Mercurio sarà in Toro sabato 11, in trigono con Plutone in Capricorno. Un colpo di fortuna allora che passa veloce. Non bisogna perdere l’occasione d’essere ricolmati di ricchezza. Ne beneficeranno Toro, Scorpione, Capricorno e Vergine. Tuttavia ricordiamo che la vita è un equilibrio tra forze.

