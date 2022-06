Non tutte le ricette sono classificabili solo come secondi piatti o come antipasti. Ricette come le polpette, ad esempio, costituiscono un vero piatto unico, che fa da pasto completo ed è apprezzato da gran parte della famiglia. I modi di preparare le polpette sono tantissimi e spaziano dalla cottura in forno per varianti più light alla classica frittura sempre apprezzatissima. Per non scrivere, poi, delle infinite panature possibili e delle diverse tipologie di carne utilizzabili. Tra manzo, pollo o maiale, la scelta dipende esclusivamente dal nostro gusto. Ma se decidiamo di prepararle al sugo, non possiamo non conoscere quest’incredibile ricetta che spopola.

Gli ingredienti da usare per la preparazione della ricetta

500 grammi di pomodorini;

un chilogrammo di carne macinata di vitello (o mista al suino)

100 grammi di salsa bbq;

300 grammi di piselli finissimi;

aglio q.b.;

scalogno q.b.;

rosmarino e origano a piacere;

2 uova medie;

50 grammi di pangrattato;

3 decilitri di brodo di pollo;

olio d’oliva.

Prepareremo polpette di pane eccezionali senza friggere o usare il forno con questo segreto della nonna che le rende morbide

Il primo passo consiste nello stufare in poco olio d’oliva lo scalogno e l’aglio, insieme a rosmarino e origano. Solo dopo che saranno appassiti, aggiungere i pomodorini e sfumare con il brodo di pollo. Lasciare bollire il tutto fino a cottura completa, aggiungendo un po’ di salsa barbecue. Nel frattempo, mescolare il macinato con il pangrattato e le uova. In questa fase, le nonne consiglierebbero di aggiungere un po’ di latte. Questo aiuterebbe l’impasto ad acquistare una maggiore morbidezza. Al contrario, per renderle croccanti basta aggiungere del miglio decorticato all’impasto. Dare forma alle polpette e aggiungerle alla salsa di pomodoro, unire i piselli e lasciar cuocere a fuoco lento. Di sicuro prepareremo polpette di pane eccezionali senza friggere alcunché, perché la polpette acquisteranno sapore dall’affumicatura della salsa barbecue.

Una possibile idea di contorno con cui accompagnarle

Oltre a poter accompagnare queste polpette con deliziose insalate fresche ed estive, possiamo preparare anche delle ottime patate di accompagnamento. Basteranno:

un chilogrammo di patate;

spezie Chimicurry a piacere.

Il consiglio è di cuocere le patate in friggitrice ad aria, dopo averle tagliate in fette sottili o a spicchi. Una volta diventate croccanti, potremo aggiungere le spezie. Queste patate saranno delle tapas perfette con cui accompagnare le polpette.

