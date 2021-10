Con l’autunno finalmente tornano le amate felpe. Soffici e calde, ma soprattutto comode e versatili. Davvero un must per questa stagione.

Quasi tutte hanno una particolarità, un cordoncino dentro il cappuccio. Una caratteristica comune anche ad altri capi, come ad esempio i pantaloni di tuta che invece ce l’hanno in vita. Ovviamente l’elenco potrebbe essere ancora più lungo e includere anche altre maglie e gonne, ma quelli presentati sicuramente sono i più noti per questo aspetto.

La presenza del cordoncino è un vantaggio, poiché permette di allargare o stringere alcuni punti del capo in questione a seconda delle esigenze.

Ecco 2 geniali metodi per rimettere i cordoncini sfilati da felpe e pantaloni in 1 minuto

Tutto bene, dunque, con i cordoncini dell’abbigliamento che si rivelano davvero utili. Se non fosse che di frequente capita si sfilino e fuoriescano completamente dal tessuto.

Inutile ogni sforzo di farli tornare al proprio posto. I tentativi falliscono e ci si innervosisce oltremodo. Ci si rassegna, con la conseguenza spesso di dismettere felpe e pantaloni se troppo sformati e cascanti per l’assenza dell’elastico.

In realtà possiamo smetterla di rinunciarvi a sistemarli, perché ciò è possibile ed estremamente facile se sappiamo come muoverci. Abbiamo già visto come avere jeans morbidissimi dopo ogni lavaggio sia semplice con 2 comuni ingredienti che tutti abbiamo in cucina. Ora cercheremo di trovare una soluzione a quest’altro problema.

Esistono due metodi altrettanto validi e superveloci. Il primo è quello tipico delle nonne. Basterà una spilla da balia, solitamente presente nei kit di cucito.

Apriamo la spilla e agganciamola al nostro cordoncino. Dopo averla chiusa infiliamola nell’orlo da cui si è sfilato. Grazie alla sua rigidità sarà davvero un gioco da ragazzi far scivolare la spilla con il cordoncino sotto il tessuto e fino all’altra estremità. Una volta raggiunta basterà togliere la spilla ed ecco fatto.

Secondo metodo

Il secondo metodo sfrutta gli stessi principi del primo, ma servendosi di un altro strumento, una comune cannuccia di plastica. Tagliamone la parte pieghevole e lasciamo solo quella rigida, così che non si impigli. Dovremo infilare il cordoncino all’interno di quella.

Infiliamo la cannuccia nella fessura e facciamola scorrere aiutandoci con le mani sopra al tessuto.

Spesso proviamo fastidio quando capita ma ora ecco 2 geniali metodi per rimettere i cordoncini sfilati da felpe e pantaloni in 1 minuto. Come abbiamo visto sono sue tecniche rapide che sfruttano materiali facilmente reperibili in ogni casa.

Addio così alla frustrazione di un problema comune che potrebbe talvolta apparire irrisolvibile.

Una volta risolto ci converrà praticare dei piccoli nodini alle estremità dei cordoncini così da evitare possano sfilarsi nuovamente.

