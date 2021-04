L’eterno dilemma di chi si occupa del bucato in casa. Qual è il miglior detersivo da usare in lavatrice? Oggi la scelta è molto varia. Detersivi liquidi, concentrati, in capsule e polvere. C’è l’imbarazzo della scelta. Un tempo l’unico detersivo in commercio era quello in polvere. Usato da tutte le nonne, in questi fustoni giganti. Ma ad oggi, qual è il più indicato da usare?

Per avere un bucato impeccabile e capi puliti e igienizzati ecco che detersivo bisogna usare

Scegliere il tipo di detersivo da usare è spesso questione di preferenze. Ma anche di comodità. Infatti, capsule o tabs ora vengono molto usate perché già vendute in dosi predefinite. Quello liquido è sicuramente il più diffuso, anche grazie al rapporto qualità/prezzo. Mentre il detersivo in polvere si è un po’ defilato con il tempo. Ma in realtà in determinati casi si dimostra quello più efficiente di tutti. Vediamo perché.

La forza pulente è il suo potere segreto

Il detersivo più adatto ad igienizzare a fondo i capi è proprio quello in polvere. È molto efficace anche a basse temperature. Quasi sempre contiene particelle sbiancanti e per questo è l’ideale per i capi bianchi. Ma anche per pulire e igienizzare lenzuola o asciugamani. E in questi casi la sua forza smacchiante è ancora più efficace viste le temperature di lavaggio più alte. Ma per usarlo al meglio non c’è bisogno di esagerare con le dosi. Infatti, troppo prodotto può lasciare residui o aloni. L’importante è dosarlo seguendo le indicazioni sul fusto e metterlo nella pallina dosatrice. Così lo sfregamento diretto con i vestiti aiuterà a farlo sciogliere meglio. In più è anche più ecologico perché non contiene coloranti come quello liquido.

Quindi, per avere un bucato impeccabile e capi puliti e igienizzati ecco che detersivo bisogna usare. Il detersivo in polvere è la soluzione ideale per un bucato davvero pulito. Da ora in poi per la biancheria non sceglieremo che lui. Ma attenzione alle temperature. Ogni capo tessuto ha bisogno di un lavaggio diverso. Noi dello Staff di ProiezionidiBorsa abbiamo già stilato una guida su come lavare le lenzuola per averle sempre morbide e igienizzate.