Un legume antico poco noto è il lupino. Si hanno varie testimonianze del consumo dei lupini specialmente presso i soldati romani, dato che erano facilmente trasportabili e buona fonte di proteine. Questo legume, inoltre, apporta carboidrati, ferro, calcio, fosforo e lipidi. Non hanno glutine e potrebbero essere integrati nella dieta dei celiaci. Degli studi hanno dimostrato che un misurato consumo di lupini potrebbe contrastare l’accumularsi di glucosio nel sangue e ridurre i livelli di colesterolo. Il loro uso, inoltre, riduce il senso di fame durante una dieta ipocalorica e può aiutare il transito intestinale, combattendo la stitichezza.

Questo legume ridurrebbe livelli di glicemia e colesterolo nel sangue e sarà gustoso assumerlo con queste 3 ricette

I lupini si possono mangiare come snack, ma ci sono quelli venduti secchi o in salamoia adatti a essere un ottimo ingrediente di svariate ricette. Eccone alcune.

Crema di lupini

250 g di lupini già cotti;

acqua;

olio extravergine d’oliva;

un pizzico di curcuma;

un pizzico di peperoncino;

rosmarino;

un limone;

sale e pepe.

Dopo aver lavato i lupini bisognerà eliminare la loro buccia con l’aiuto della punta di un coltello. A questo punto versarli in un frullatore e aggiungere la curcuma, il peperoncino, il pepe, il sale e un po’ di rosmarino. Tritare bene tutto e poi unirvi dell’acqua, un filo d’olio e il succo del limone. Continuare a frullare fino alla consistenza voluta. La crema ottenuta può essere la base di tartine o l’accompagnamento di un secondo.

Hamburger, dosi per 4 persone

250 g di lupini già cotti;

2 patate bollite;

2 carote bollite;

100 ml di olio extravergine d’oliva;

semi a piacere (girasole o lino);

acqua;

sale;

pangrattato.

Lavare i lupini e sbucciarli, dopo tritarli insieme alle patate, alle carote, ai semi e a un pizzico di sale. Aggiungere un filo d’olio e dell’acqua, poi il pangrattato per ottenere la consistenza desiderata. Impastare con le mani e far riposare il composto per 60 minuti. Trascorso il tempo, formare gli hamburger, passarli nel pangrattato e friggere in pochissimo olio.

Ultimo consiglio

Per quanto riguarda il terzo suggerimento sull’uso in cucina dei lupini precotti, possono essere un ingrediente prezioso per minestroni o zuppe di verdure e legumi. Basta lavarli e sbucciarli, come per le atre ricette, in modo da togliere il sale in eccesso derivante dalla conservazione in salamoia, e la buccia non molto digeribile.

