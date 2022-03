Per un balcone colorato che attira le farfalle non margherite o tulipani ma questo fiore delicato e profumato

L’arrivo della bella stagione ci dovrebbe spronare a migliorare e colorare gli spazi in cui viviamo. Un ottimo metodo è quello di predisporre il terreno del giardino e i vasi sul cornicione. Forse abbiamo dei bambini che vivono con noi a cui piace guardare la natura. Oppure semplicemente siamo degli inguaribili romantici. Con alcuni metodi è possibile incentivare l’avvicinamento di specie animali. Recentemente avevamo visto quanto fosse facile predisporre il giardino al passaggio degli uccelli. Soprattutto in alcune stagioni, infatti, vanno alla ricerca di luoghi dove mangiare, bere e riposarsi.

Oggi invece parliamo di un fiore che, tra le molte qualità, ha anche quella di attirare le farfalle. Infatti, dovremmo sapere che in Italia esistono più di 200 specie di questi splendidi animali. Peraltro, una volta raggiunta l’età adulta le farfalle non provano il senso dell’olfatto. Sono così attratte da quei fiori che ad impatto sono più visibili. È il contrario di quanto capita ai bruchi, che invece cercano foglie comode, tenere e poco appariscenti. Cosi, per un balcone colorato che attira le farfalle dovremmo dotarci della splendida genziana.

Quale scegliere ed i passi da seguire anche per principianti

I fiori della genziana sono comodissimi da mantenere. Persino chi è privo di esperienza può riuscirci senza troppe difficoltà. Gli esperti sconsigliano la semina, specie per quanti sono alle prime armi. Per fortuna in commercio sarà senza dubbio semplice reperire un esemplare già cresciuto. Le genziane amano un clima fresco e umido, quindi cresceranno bene in zone ombreggiate. Certamente, essendo un fiore alpino, si adatta anche al sole diretto.

I colori delle specie sono vari, ma le tipologie prevalenti in Europa hanno un affascinante colore blu intenso. Il fiore ha la forma elegante di un piccolo imbuto, contornato da 5 o 7 petali. Il periodo della fioritura solitamente si prolunga dalla primavera fino a settembre. Chiediamo conferma al fioraio riguardo alla specie che stiamo per acquistare. Alcune, ad esempio, fioriranno in estate. Per quanto concerne la potatura, possiamo stare tranquilli. Ci dovremo limitare a rimuovere le parti secche di petali e foglie.

Per un balcone colorato che attira le farfalle non margherite o tulipani ma questo fiore delicato e profumato

A prescindere dal periodo, piantare una genziana è una splendida idea. In primo luogo, ha una funzione estetica notevole. Inoltre, la varietà del blu non è molto frequente tra i fiori. La sua eccezionalità risulta molto gradita dalle farfalle, che potranno popolare i nostri spazi e far felici i bambini. Attenzione però se abbiamo gatti, che potrebbero andarne a caccia.