Un’esplosione di soldi e fascino per l’Ariete e per la Bilancia mentre lo Scorpione e questi due segni faticheranno terribilmente nel weekend che precede la primavera

“Love is in the air” cantava Paul Young nel 1978. Mai come in primavera questo titolo sembra azzeccato. La bella stagione porta con sé nuove emozioni, voglia di rinascita e di fare tante esperienze. E per alcuni segni, baciati dalle stelle, sarà davvero così nei prossimi giorni. L’oroscopo del weekend prevede un’esplosione di soldi e fascino per l’Ariete e per i sempre più fortunati Bilancia. Notizie meno buone, invece, per lo Scorpione e altri due segni che avranno un umore degno di Mercoledì Addams.

Soldi, promozioni e fascino magnetico per Ariete e Bilancia

Quello in arrivo sarà un weekend che i nati sotto il segno dell’Ariete ricorderanno a lungo. Dopo una settimana passata a concentrarsi sul lavoro, gli Ariete raccoglieranno i frutti da venerdì. Frutti che si tradurranno in uno scatto di carriera o in un probabile aumento di stipendio. Le cose andranno ancora meglio in amore, dove il fascino degli Ariete non passerà certo inosservato.

Luna, Marte e Venere favorevoli. È la ricetta del meraviglioso fine settimana dei Bilancia. I Bilancia stanno vivendo un ottimo momento e il weekend sarà addirittura migliore e all’insegna del romanticismo. Nessun problema anche per quanto riguarda lavoro e finanze, che andranno ancora a gonfie vele.

Nubi nere in vista per lo Scorpione

Gli Scorpione dovranno armarsi di enorme pazienza a partire da venerdì. Arriveranno momenti belli e momenti brutti senza soluzione di continuità e sarà difficile trovare il bandolo della matassa. A soffrire saranno soprattutto i rapporti di coppia. I nati sotto il segno dello Scorpione saranno davvero intrattabili e arriveranno a dubitare anche di loro stessi. Meglio mettersi al riparo in attesa della primavera.

I Toro continueranno a vivere il loro momento negativo e resteranno nella top 3 dei segni più insopportabili di questo periodo. Anzi, la Luna in opposizione e il Sole nella dodicesima casa renderanno le cose ancora più difficili. Se c’è la possibilità di prenotare una vacanza per ricaricarsi, meglio farlo subito.

Sono in arrivo malumori, insofferenza e calo della passione anche per i Cancro. L’influenza dell’accoppiata Luna-Plutone toglierà entusiasmo ai Cancro, che arriveranno a dubitare del loro fascino e delle loro capacità. Per fortuna non mancano le soddisfazioni per il portafogli con Giove e Mercurio amici e pronti a favorire le vincite economiche.

