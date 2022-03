Se nel weekend ci concediamo qualche sgarro in più sulla dieta, tra pranzi e cene con famiglia o amici, ben diverso è lo scenario settimanale.

Solitamente, tendiamo a preferire ricette leggere e ipocaloriche, per non appesantirci troppo e poter fare sonni tranquilli, oltre che per non prendere peso.

Anzi, se proprio vogliamo dirla tutta, spesso ricetta e porzioni serali sono light anche perché magari non abbiamo fatto in tempo a fare la spesa.

Qualunque sia il motivo che ci spinge a contenere la fantasia, è bene ricordare che possiamo realizzare piatti di qualità con ingredienti semplici e genuini.

Chi l’avrebbe mai detto che gli asparagi potessero trasformarsi in deliziose polpettine o che il pollo al limone potesse diventare ancora più buono e originale?

Eppure, basta conoscere qualche ricettina e stratagemma in più per collezionare interi menu che sembrano pensati da uno chef stellato.

Non resta, dunque che aggiungere un altro punto all’elenco, con questo piatto a base di salmone, alimento spesso presente nelle cene in famiglia.

Anziché cucinare il classico salmone gratinato al forno, potremmo però cimentarci in una versione ancora più golosa, pur non contemplando l’uso dei pistacchi.

L’occorrente si riassume in:

4 filetti di salmone;

100 g di pane;

1 ciuffo di prezzemolo;

1 ciuffo di aneto;

4 rametti di timo;

2 rametti di rosmarino;

scorza di un limone;

50 g di olio extravergine d’oliva;

1 cucchiaio di pepe bianco in grani;

sale q.b.

Anziché cucinare il classico salmone gratinato al forno, proviamo a renderlo croccante con questa panatura sfiziosa anche senza pistacchi

Si comincia dalla realizzazione della panatura e quindi trasferendo nel mixer il pane fatto a tocchetti con aneto, timo, rosmarino, prezzemolo e olio.

Dopo aver aggiunto anche la scorza di limone, un pizzico di sale e il pepe bianco, frulliamo fino ad ottenere un composto sabbioso.

Per rendere la panatura finale ancora più crunchy e saporita, potremmo aggiungere anche dei semi di sesamo o di papavero.

Passiamo quindi alla preparazione dei filetti di salmone, eliminando la pelle ed eventuali lische grossolane, magari aiutandosi con una pinza.

Spostiamo i filetti su una teglia foderata con carta da forno e guarniamoli con il composto alle erbe aromatiche, facendolo aderire bene con le mani.

A questo punto, non resta che infornare a 190°C per 20 minuti e servire il nostro salmone ben caldo.

Per accompagnarlo, suggeriamo la preparazione di queste patate al forno altrettanto sfiziose e croccantissime.