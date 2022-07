Difficile anche se non impossibile, cercare di calcolare quante ore passerebbero gli italiani davanti allo smartphone ogni giorno. Considerando che tutte le nostre attività davanti al telefonino sarebbero praticamente rintracciabili, le cifre che risultano sono davvero impressionanti. Stando agli ultimissimi dati, ogni italiano adulto potrebbe stare davanti allo schermo del telefono tra le tre e le quattro ore quotidiane. Cifre davvero importanti, che testimoniano come questo strumento sia diventato un vero e proprio compagno di vita. Attenzione che queste statistiche non considerano effettivamente quei manager che davanti al telefono passano quasi tutta la giornata. Avevamo visto assieme ai nostri Lettori proprio alcune app interessanti, magari da gustare sotto l’ombrellone. Oggi, ci concentreremo invece su 3 applicazioni di cucina che stanno davvero esaltando gli amanti del settore.

Oltre 7.000 ricette diverse su questa app

“Gustissimo” è una delle app di cucina più scaricate in assoluto dagli italiani. Oltre ad avere più di 7.000 ricette da proporre agli utenti, piace soprattutto per le ricette light. In modo particolare, segnalando l’apporto calorico degli alimenti, oltre a fornire la ricetta, fa capire quanto potremmo ingrassare gustando i piatti suggeriti. Particolarmente apprezzato anche il fatto che ci siano molte ricette eseguibili con l’uso dei più moderni elettrodomestici da cucina.

Per tutti gli appassionati di cucina queste 3 applicazioni per lo smartphone facili e veloci saranno una vera sorpresa

“Giallo Zafferano” è sicuramente una delle app più cliccate e seguite dagli italiani. Ricette in forma tradizionale, ma anche col supporto video. Divise anche in aree geografiche, in modo da fornire all’utente delle specialità particolari. Sono presenti delle ricette molto semplici, ma alcune invece degne dei grandi chef. La versione normale dell’applicazione è completamente gratuita, mentre ne esiste una Premium a pagamento mensile.

Un tocco di internazionalità che non guasta

Per tutti gli appassionati di cucina queste 3 applicazioni ne contano una anche internazionale in lingua inglese. Sta ottenendo un gran successo soprattutto tra i giovani “Sidechef”, che però come dicevamo è nella lingua della regina Elisabetta. Apprezzatissima perché c’è la possibilità di rendere le ricette personalizzate, con un vademecum che ci segue passo dopo passo, senza dimenticare nulla. Interessantissimo anche il nuovo programma in via di sviluppo che collega l’applicazione agli elettrodomestici di ultimissima generazione.

Lettura consigliata

Ne stanno parlando tutti e la stanno scaricando sullo smartphone questa fantastica app di viaggi utilissima e capace di far risparmiare tanti soldi