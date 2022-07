Dopo mesi di fase laterale le azioni Aedes hanno trovato direzionalità, ma al ribasso. I probabili scenari sul titolo

Grazie allo straordinario mese di febbraio, quando le azioni Aedes hanno guadagnato oltre il 100%, il titolo è tra i migliori del suo settore di riferimento. Tuttavia, dopo questo exploit, da metà febbraio le azioni Aedes non hanno direzionalità. Come si vede dal grafico, infatti, tutte le barre successive alla settimana del 21 febbraio sono state di inside. Questo è sicuramente un aspetto negativo. Tuttavia va anche notato che il titolo non ha quasi risentito degli effetti della guerra tra Russia ed Ucraina.

Le cose, però, potrebbero presto cambiare. Infatti dopo mesi di fase laterale, le azioni Aedes hanno trovato direzionalità, ma al ribasso.

Allo stato attuale la proiezione in corso è ribassista dopo che le quotazioni hanno rotto, in chiusura di settimana, l’importante supporto in area 0,2714 euro. Un ulteriore colpo di grazie per le speranze dei rialzisti è arrivato dalla chiusura del 1 luglio.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno rotto in chiusura settimanale area 0,229 euro. Questo livello era particolarmente importante in quanto rappresentava l’obiettivo più probabile del ribasso in corso. Inoltre, offriva anche un forte supporto dal quale, eventualmente, le quotazioni potevano rimbalzare. Adesso, a meno di un immediato recupero, le quotazioni di Aedes potrebbero dirigersi verso l’obiettivo successivo in area 0,118 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione ribassista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 0,007 euro.

Qualora, poi, i rialzisti dovessero immediatamente riprendersi, allora si potrebbe ipotizzare uno scenario in cui l’obiettivo rialzista più probabile passi per area 0,314 euro.

La valutazione del titolo Aedes

Qualunque sia l’indicatore utilizzato il titolo risulta essere sopravvalutato. Da questo punto di vista, quindi, non c’è molto da stare allegri. Solo i rapporti Price to Sale e il Price to Book esprimono sottovalutazione rispetto al settore di riferimento.

Va comunque ricordato che negli ultimi 3 anni il titolo ha perso oltre l’80% e ha sempre fatto molto peggio rispetto al settore di riferimento.

Dopo mesi di fase laterale le azioni Aedes hanno trovato direzionalità: i probabili scenari secondo l’analisi grafica

Il titolo azionario Aedes (MIL:AED) ha chiuso la seduta del 1 luglio a quota 0,215 euro, in ribasso del 3,59% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

