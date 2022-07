Con l’arrivo dell’estate l’attenzione al corpo è ai massimi per molti di noi. Ci preoccupiamo non soltanto dell’aspetto di pancia, glutei e gambe, ma anche dell’aspetto dei piedi. Avere i piedi sempre curati, morbidi e lisci richiede attenzioni costanti. Ancora di più in estate, quando spesso andiamo in giro con scarpe aperte. E se c’è un fastidio di cui molti italiani soffrono sono gli accumuli di pelle morta sulle piante dei piedi. A volte si tratta di veri e propri calli, altre volte semplicemente di pelle inspessita. Rimuoverla con la raspa non è semplice. Inoltre la raspa potrebbe peggiorare la situazione sul lungo termine perché stimola la pelle a produrre più cellule, e quindi a inspessirsi. Ma niente paura, perché in questo periodo sta spopolando un metodo efficacissimo per liberarsi della pelle morta sulle piante dei piedi.

Il peeling chimico dei piedi si può fare a casa con una maschera apposita.

Parliamo del peeling alle piante dei piedi che si può fare comodamente da casa nostra. In commercio troviamo dei semplicissimi kit, composti da calzini usa e getta, all’interno dei quali mettiamo un preparato che contiene sostanze cheratolitiche (cioè che sciolgono la pelle in eccesso). Indossiamo i calzini e lasciamoli in posa per circa un’ora, e poi gettiamoli via e laviamo i piedi. I risultati che ci attendono saranno straordinari.

È questo il metodo per eliminare una volta per tutte la pelle gialla e morta dalle piante dei piedi e averli rosa e morbidi per tutta l’estate

Dopo circa un giorno dal trattamento, noteremo che la pelle sotto la pianta del piede comincia a staccarsi. Per prima si staccherà la pelle nei punti dove è più sottile, come le dita, e poi via via su tutto il piede fino al tallone. Ma niente paura: ovviamente è soltanto la pelle morta che si stacca, lasciando completamente intatta la pelle rosa morbida e nuova sottostante. Ma attenzione perché ci sono delle precauzioni da prendere.

Lo spellamento può durare alcuni giorni.

È questo il metodo per eliminare la pelle morta. Ma facciamo attenzione a programmare questo trattamento in un periodo in cui non dobbiamo andare in spiaggia o non vogliamo mostrare i piedi. Il processo di spellamento, infatti, richiede alcuni giorni per completarsi (fino a una settimana) e può essere non molto piacevole alla vista. Se vogliamo preparare i nostri piedi prima di andare in vacanza, ricordiamoci di sottoporli al trattamento con almeno una settimana di anticipo rispetto alla data della partenza.

