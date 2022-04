Per chi ancora non ha prenotato le prossime ferie le ore scorrono veloci. Questa potrebbe essere una bella meta. Consultando le varie app di prenotazioni possiamo già notare che il nostro hotel prescelto non ha più camere. Proviamo comunque a contattarlo perché magari c’è ancora qualche stanza extra convenzione o una che si è liberata all’ultimo momento. Booking, Trivago, Skyscanner, Expedia e tanti altri sono al servizio del cittadino, ma c’è una app che sta riscontrando un vero e proprio successo mondiale. Andiamo a scoprirla, con tutti i suoi pregi ed eventuali difetti.

Una media molto alta tra i turisti

Tra le app di viaggi che abbiamo citato anche sopra non dimentichiamoci di Google Trips che, soprattutto all’estero, sta avendo un successo incredibile. Alta anche la media voto degli utenti che è di: 4,7 su 5.

Quello che piace soprattutto a coloro che l’hanno scaricata è la velocità, unita alla semplicità. Nel momento in cui ci registriamo con l’account Gmail, ecco che entreremo in una nostra rubrica personale. L’applicazione andrà alla caccia di tutte quelle informazioni che potrebbero rivelarsi utili e importanti per i nostri viaggi. Dalle classiche prenotazioni alberghiere, fino a quelle aeree, ma anche delle linee dell’autobus. Il tutto mostrato e rappresentato in maniera semplice e intuitiva.

Ne stanno parlando tutti e la stanno scaricando sullo smartphone questa fantastica app di viaggi utilissima e capace di far risparmiare tanti soldi

Piace tantissimo agli utenti che l’hanno scaricata, Google Trips, anche per i suggerimenti a nostra disposizione una volta che saremo arrivati alla meta. Così come sarà semplicissimo e veloce consultare ad esempio gli orari di un museo e i prezzi dei suoi biglietti. Soprattutto un piccolo particolare, da non sottovalutare e che spesso ci fa arrabbiare: trovare eventuali commissioni sulle vendite che magari non sono chiaramente specificate.

Tutto ciò di cui abbiamo necessità

Google Trips è un’applicazione rigorosamente gratuita, disponibile ovviamente in italiano. Ne stanno parlando tutti e la stanno scaricando sullo smartphone, anche perché al suo arco ci sono frecce davvero importanti. Nella località di vacanza che abbiamo scelto, non solo ci segnalerà i vantaggi nel viaggio in sé, ma anche le informazioni che riguardano ospedali e punti di primo soccorso. Cosa assolutamente eccezionale, soprattutto se viaggiamo con bambini e anziani al seguito. Piccoli ma significativi particolari, che fanno di questa app una delle preferite del momento.

Lettura consigliata

Ecco perché sempre più italiani riescono a prenotare i voli low cost a prezzi sorprendenti con questo trucchetto furbo e geniale