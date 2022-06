Sarebbe davvero bello avere un fermo immagine delle spiagge italiane di 30 anni fa. Paragonarlo a una foto scattata in questi giorni. Oggetto e soggetto della nostra indagine: come passavano il tempo gli italiani in vacanza sotto l’ombrellone. 30 anni fa avremmo visto sicuramente quasi tutti i maschietti con il mitico quotidiano sportivo o quello tradizionale. Le nostre signore invece impegnate con i cruciverba, i romanzi e le riviste rosa. Oggi, quando scendiamo in spiaggia, troviamo già almeno la metà dei turisti intenti a chattare sul telefonino, o comunque a navigare. Anche perché, gli stessi uomini per comodità preferiscono leggere le notizie sportive sullo schermo, magari abbonandosi online. Proprio parlando di applicazioni e smartphone, ecco quelle suggerite da un prestigioso sito americano per quest’estate.

Un trionfo di social e film

A livello internazionale, quindi non solo sotto gli ombrelloni italiani, l’estate confermerà il trionfo delle app social e in streaming. Inutile stare qui a ricordare come Facebook, Instagram e Tik Tok facciano la voce grossa. Allo stesso modo, i dati confermano che Netflix, Prime e Disney Plus sono “scaricatissimi” anche dai più giovani. Stanno invece trovando parecchi estimatori e risalgono la classifica:

Google Play Books;

Hangouts, software di messaggi;

Google News.

Intriganti e interessanti ecco secondo un sito web di successo le applicazioni per smartphone che non dovremmo farci mancare quest’estate sotto l’ombrellone

Come diceva quello: “il più bello di tutti i miei viaggi è quello che devo ancora fare”. In effetti sarebbe il sogno di tutti noi, quello di essere perennemente in viaggio, alla scoperta di posti e luoghi meravigliosi. Proprio in tema di viaggi, sta andando alla grande l’applicazione Google Trips, con tanti pareri positivi per la facilità di navigazione e l’ampia scelta di temi.

Tra i più gettonati

Cruciverba e giochi di carte stanno riscontrando parecchio successo anche in versione digitale, soprattutto tra i più grandi. Anche se molti preferiscono ancora l’enigmistica tradizionale cartacea o la sfida a carte tra amici. Sicuramente, invece tra i videogames più scaricati ecco Subway Surfers, che conterebbe più di 1 miliardo di installazioni. Un bimbo che corre come un matto sui binari di treni e metropolitane, cercando di raccogliere più premi possibili, ma senza finire spiaccicato sotto un treno. Molto piacevole trovare anche il nostro sito sui 5 maggiormente navigati in Italia nell’ultimo periodo. Intriganti e interessanti ecco secondo un sito web di successo tutti i siti che potrebbero farci compagnia durante le vacanze.

Lettura consigliata

Con una colonna sonora da brividi il film che ha segnato un’epoca ed è considerata la pellicola d’azione più romantica della storia del cinema