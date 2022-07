Quando il sole si fa sentire e il calore diventa quasi insopportabile, qualsiasi essere vivente soffre. Anche le piante soffrono le temperature alte e il sole cocente. Alcune sono molto sensibili e bisogna spostarle all’ombra. Tuttavia, non tutte, ne esistono anche di quelle che sopportano queste condizioni.

Nel periodo estivo sicuramente l’acqua è una risorsa fondamentale. La terra diventa riarsa, anche quella in vaso che ospita le nostre piante. Le si annaffia con una certa frequenza in modo che il terreno non resti completamente secco. Se non lo facessimo la pianta comincerebbe a mostrare le foglie secche. Allora le piante poco per volta potrebbero morire.

Quando è estate è meglio innaffiare le piante quando è sera. Tuttavia nelle giornate particolarmente calde, anche mattino e sera. Infatti a volte il sole è talmente cocente che se innaffiate al mattino, arrivano a sera con il terreno completamente asciutto. Il sole prosciuga il terriccio del vaso e la pianta non ha il tempo necessario per nutrirsi.

Ciò però non capita con le piante grasse, che sono più resistenti al caldo. Queste potremmo innaffiarle anche una volta a settimana o anche di meno, se necessario.

C’è comunque un piccolo segreto da vivaisti per aiutare le piante in vaso durante il caldo. Per trattenere maggiormente l’umidità nel terreno, basterebbe aggiungervi sopra dei ciottoli. Un piccolo trucco che aiuta a sopportare la calura.

Ecco le 4 piante da terrazzo resistenti al sole forte e al caldo torrido e bisognose di poca acqua

Tra le piante che meglio sopportano le alte temperature, ve ne è una molto diffusa su balconi e terrazze. Proprio il geranio abbellisce con i suoi colori l’estate. Questa pianta riesce a sopportare temperature anche oltre i 40 gradi. Certamente ha bisogno d’acqua, essendo una pianta da fiore. In compenso le sue foglie vellutate emanano un odore, che mantiene lontane le zanzare.

La Cycas è una pianta grassa di tipo ornamentale abbastanza grande ma che può mettersi anche in vaso. Resiste bene al caldo torrido e al sole forte, ma anche alle basse temperature, fino a meno 10 gradi. Un’altra caratteristica, che la fa apprezzare nelle estati cocenti, è che tollera bene anche i periodi di siccità.

Una pianta che ha proprio bisogno di alte temperature è il Gelsomino azzurro. Questa pianta rampicante offre dei fiori dal colore azzurro cielo molto apprezzati. Chiamata anche Plumbago ha bisogno di temperature molto elevate per fiorire.

Un fiore che sopporta bene il caldo è la Gaillardia. Non a caso nasce nelle steppe aride e desertiche del Nord America. Il suo aspetto e il suo colore assomigliano ad un piccolo sole infuocato. Come per la Cycas, questo fiore tollera il caldo forte e anche le temperature basse invernali. Tuttavia d’estate ha bisogno che il terreno non si asciughi.

Ecco le 4 piante da terrazzo che possono rallegrare la nostra estate.

