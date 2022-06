In molte case si trovano gruppi di piante d’appartamento. Sono molti, infatti, gli estimatori di queste piante che regalano un tocco di natura, all’interno delle case di cemento. Alcuni le amano come decorazione, altri le tengono in gruppo a farsi compagnia. Le varietà sono tante e permettono anche una scelta di gusto. Ad esempio, in molti scelgono la bella pianta d’appartamento dal fogliame a pioggia di cui parleremo.

Esistono piante molto resistenti ed altre, invece, un po’ meno perché richiedono una mano più esperta. Tuttavia, le piante in casa sono utili anche per un altro motivo. Soprattutto nella stagione calda si ricerca un po’ di frescura, che non sempre arriva dal clima. Le giornate calde a volte diventano insopportabili e allora si accendono i condizionatori d’aria e i ventilatori. Tuttavia ci sarebbe anche la soluzione delle piante d’appartamento, che non tutti conoscono.

Basterebbe sistemare insieme delle piante una vicino all’altra. Naturalmente si tratta di rispettare sempre una giusta distanza. Ebbene le piante trasmettono all’aria l’acqua che assorbono dalle radici. Questa evaporazione fogliare ha una capacità particolare. È un modo naturale per rinfrescare l’aria di casa e soprattutto senza spendere soldi.

La bella pianta d’appartamento dal fogliame a pioggia come fuochi d’artificio, robusta e resistente con poche esigenze

Fra queste piante rinfrescanti ci potrebbe essere anche quella del Pandanus veitchii. Si tratta di una bella pianta, che ricorda le giungle dell’Indonesia da dove proviene. Al genere Pandanaceae appartengono circa 600 specie di arbusti sempreverdi a crescita molto lenta. Hanno tutte la caratteristica di essere delle piante molto robuste. Sono in grado di sopportare condizioni di clima diverso. Inoltre, con un po’ di cura e di attenzione possono durare diversi anni.

Il Pandanus veitchii cresce in vaso fino a 1 m di altezza. Le lunghissime foglie si alzano insieme per poi espandersi verso l’esterno. Hanno dei margini finemente dentati e sono di un colore verde brillante con striature bianco avorio. Invece il Pandanus baptisii può raggiungere anche quasi 2 m di altezza. Ha foglie di colore verde azzurrognolo, con striature gialle abbastanza larghe.

Queste piante amano gli ambienti luminosi e durante l’inverno bisognerebbe esporle anche al sole. Per il Pandano è necessario utilizzare un terriccio universale da vaso di buona qualità. L’importante è anche il drenaggio, da garantire alla base del vaso con dell’argilla espansa.

Potrebbe prendere della cocciniglia come parassita. Può essere eliminata facilmente con un batuffolo d’ovatta e dell’alcol denaturato. Una pianta molto bella e che non richiede molte cure.

