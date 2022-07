Zanzare, mosche, ragni, blatte sono i coinquilini con cui ognuno di noi deve condividere la casa durante la stagione estiva. Le temperature torride di queste settimana hanno certamente aumentato la loro presenza intorno a noi. Il loro ronzio ci dà molto fastidio, soprattutto nella notte, così come il loro continuo muoversi per cercare di posarsi sul nostro corpo.

A loro possiamo aggiungere api e vespe, anche se la loro presenza nelle nostre case è molto più rara. Certo, chi ha balconi, terrazzi o giardini le trova necessarie per tutti i processi naturali creati da esse e che riguardano i fiori. Pensiamo solo all’impollinazione.

Di conseguenza, forse, le vediamo con occhi diversi. Non così fastidiose come mosche e zanzare, ma semplicemente da tenere in un ambito diverso e più circoscritto. In fondo, se rimangono tra piante e fiori possono solo farci bene. Quindi, dovremmo allontanarle solo dalle nostre quattro mura, facendo in modo che rimangano, però, dove possono essere utili.

Una particolare specie di vespa è la vasaio, chiamata così per il particolarissimo nido che costruisce. Una vera e propria opera d’arte della natura, che sembra modellata da mani umane.

Una piccola otre color marrone chiaro che ha le fattezze e la consistenza della terracotta. Edifica la casa per i suoi piccoli, portando loro il nutrimento, in attesa che crescano e che, a loro volta, facciano lo stesso. Non un alveare in cui rimanere, quanto un luogo per proteggere i nuovi nascituri. Da costruire con una sostanza che secerne dal proprio corpo, unendo piccoli pezzi di polvere e terra, cementandoli e rendendoli davvero duri da distruggere.

Il metodo naturale per allontanare la vespa vasaio dalla nostra casa con un alimento che abbiamo in cucina

Spesso, la vespa vasaio sceglie angoli nascosti dei nostri porticati o delle nostre finestre per edificare la sua dimora. Questo è il principale motivo per cui dovremmo tenerla lontana da noi. Come fare? Ancora una volta ci viene in soccorso la natura, con un alimento molto presente nelle nostre cucine. Stiamo parlando del caffè.

Il suo aroma è particolarmente fastidioso per l’insetto in questione che, quindi, tenderà a restarne lontano. Per farlo, però, non sarà sufficiente metterne una piccola quantità in un barattolo, ponendolo vicino agli stipiti di porte e finestre. Bisogna, infatti, farlo bruciare.

Prendiamo, quindi, un piattino, ricopriamolo con della carta stagnola e depositiamo sopra un paio di cucchiaini di caffè. Quindi, con un fiammifero, andremo a bruciare la superficie. Quando prenderà fuoco, inizierà a emanare un odore che sarà esiziale per le vespe. Non solo, perché anche le zanzare non lo sopportano. Quindi, con un solo piccione, potremmo prendere le due proverbiali fave.

Il metodo naturale per allontanare la vespa vasaio, dunque, è molto semplice. Bruciando il caffè, stando sempre ben attenti, si può anche profumare casa, unendo l’utile al dilettevole. Ovviamente, non è l’unico metodo per allontanare gli insetti donando un odore gradevole alla nostra abitazione.

Lettura consigliata

Proviamo a combattere le fastidiose zanzare che stanno tornando con questa semplice soluzione da mettere vicino alle finestre