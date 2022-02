In questo articolo non parleremo di nuovi tipi di trucco o consigli e di make up artist all’ultimo grido. In questa sede riporteremo una carrellata di errori banali che commettiamo quando ci trucchiamo. A volte la routine quotidiana del nostro trucco può essere così legata all’abitudine che anche un piccolo cambiamento ci sembra difficile. È proprio nella quotidianità, invece, nella vita di tutti i giorni che dobbiamo trovare e calibrare il nostro stile. Tutti sono capaci di mettersi in ghingheri con un trucco d’effetto per una serata elegante. Nella vita di tutti i giorni è, però, importante non apparire mai trascurate. Vediamo quindi quali errore non commettere per non guadagnare 10 anni in più con un make up sbagliato.

Per truccarsi a 50 e 60 anni la regola d’oro è non fare questi errori che invecchierebbero di una decina di anni

La scelta della nuance del fondotinta è sempre problematica a tutte le età. Passati gli “anta” però la pelle inizia a perdere elasticità ma soprattutto l’incarnato appare più pallido. I make up artist solitamente consigliano fondotinta in nuance chiara e poi di aumentare l’intensità del colore tramite la terra o un blush. Il fondotinta però dopo la soglia dei 50 anni potrebbe essere cambiato a favore di una gradazione di un tono più scuro. Naturalmente suggeriamo di non scegliere nuance troppo scure onde evitare l’eccessivo stacco di tono di pelle con orecchie, décolleté, mani e braccia.

Il primer occhi

Se si utilizza l’ombretto, occorre non applicarne eccessive quantità in modo da non appesantire l’occhio. Meglio acquistare un primer occhi. Quest’ultimo va messo prima dell’ombretto, della matita e dell’eyeliner. Il primer ci garantirà di fissare subito la polvere dell’ombretto senza abbondare con la quantità di quest’ultimo.

Il colore dell’ombretto

In questo caso ricordiamo una regola generale, uno dei dieci comandamenti del make up: l’ombretto marrone, rosa e ocra infossa l’occhio. Di sicuro è ciò che proprio non vorremmo ottenere. Prediligiamo quindi tinte più vivaci come i blu, l’ametista o il verde salvia. Non eccediamo però nelle sfumature nell’arcata palpebrale perché rischieremmo l’effetto maschera.

La linea contorno occhi

Per il nostro make up in questo caso bisogna fare una distinzione fra matita e tipi di eyeliner. La matita è la soluzione migliore poiché si può sfumare con il pennellino e utilizzare al posto dell’ombretto. Se desideriamo invece proprio la classica linea all’attaccatura cigliare meglio usare un eyeliner liquido. Questo prodotto scorre più facilmente durante l’applicazione, anche su palpebre cadenti, incappucciate e non lisce, evitando sbavature. La regola per le linee contorno occhi è: mai oltrepassare l’angolo esterno dell’occhio. In questo caso si andrebbero infatti a rimarcare le rughe perioculari a zampa di gallina. Saranno quindi bandite le linee cat eyes.

Il correttore

Il correttore ci offre davvero una mano in caso di occhiaie e borse ma non bisogna eccedere. Anzi occorrerebbe applicarlo solo nella parte interna dell’occhio. Se lo spalmassimo anche verso l’angolo dell’occhio, una volta asciutto, andrebbe a definire e rimarcare le rughe e quindi a rovinare il nostro trucco.

Per truccarsi a 50 e 60 anni non occorre quindi diventare esperte truccatrici ma evitare banali errori nel make up quotidiano.