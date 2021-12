Il make up è un alleato per essere sempre impeccabili. Possiamo valorizzare alcuni punti di forza oppure camuffare dei tratti e delle imperfezioni. Non occorre essere dei make up artist per eseguire un buon trucco. Ci sono comunque delle oggettive difficoltà a praticarlo su noi stesse e spesso la sbavatura è in agguato. Esistono però degli attrezzi e dei metodi che ci facilitano il compito.

Basta con le sbavature dell’eyeliner e le macchie di mascara, grazie a questi metodi saremo sempre perfette e bellissime

Come non macchiarsi con il mascara ?Il mascara è l’ultimo prodotto da applicare e pertanto se dovessimo creare per errore una sbavatura, potremmo pregiudicare l’intero make up. Tutti sappiamo che per rimuovere piccole macchie dobbiamo utilizzare un cotton fioc bagnato nello struccante. Possiamo però prevenire questo problema. Come? Per prima cosa suggeriamo un’astuzia quando mettiamo il mascara sull’arcata superiore. Poggiamo l’indice della mano libera all’attaccatura delle ciglia, interponendolo fra la palpebra e lo scovolino.

In alternativa potremmo utilizzare un pennellino a ventaglio, molto più pratico per l’applicazione del mascara. Con questo pennellino eviteremo anche i grumi e l’antiestetico effetto ciglia unite. Infine possiamo utilizzare le comodissime mascherine o stencil. Si tratta di una mascherina dotata di comodo manico come quelle di carnevale più o meno. La parte concava va posizionata sulla palpebra superiore e le ciglia infilate nell’apposita fessura. A questo punto potremmo passare il mascara sull’arcata delle ciglia quanto vorremo perché a sporcarsi sarà solo la mascherina.

Mai più sbavature

L’eyeliner è un cosmetico davvero irrinunciabile per ottenere uno sguardo profondo e ammaliante. Ci sono poi infiniti tipi di applicazione come la codina alla kitten eye. In questo articolo “Non il cat eye ma è questa la tecnica facile per applicare l’eyeliner e avere uno sguardo intenso da fare invidia”, la Redazione di Proiezionidiborsa.it spiega come eseguirla. Anche in questo caso abbiamo due suggerimenti che possono tornare utili.

Se vogliamo solo una doppia codina all’angolo esterno dell’occhio, possiamo utilizzare una forcina. Naturalmente prestiamo la massima attenzione a maneggiarla vicino all’occhio e per sicurezza potremmo anche chiudere la palpebra. Intingiamo la parte terminale della forcina nell’eyeliner e poggiamola all’angolo dell’occhio. La forcina funzionerà come uno stampino, imprimendo una codina perfetta.

Se poi vogliamo tracciare l’intera linea alla cat eye, possiamo, invece, utilizzare un piegaciglia come stampino. Andremo a spennellare l’eyeliner con il proprio pennino sulla parte in gomma del piegaciglia e lo utilizzeremo come di consueto. In questo modo avremo impresso perfettamente all’attaccatura delle ciglia, una linea impeccabile senza sbavature o tremolii.

Infine lo stencil: anche per l’eyeliner esistono degli stencil da poggiare all’occhio per eseguire linee perfette. In questo caso sono comodissime quelli morbidiche seguono la curva del bulbo oculare.

