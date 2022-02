Una grande catena italiana in rapida espansione è alla ricerca di diversi profili da inserire nei vari punti vendita sparsi per il Mondo. Un piano di crescita futura che prevede l’apertura di oltre 85 nuovi locali per l’anno corrente. Tantissimi i Paesi li ospiteranno, sia in Europa che negli Stati Uniti. Fra questi, l’Italia non è da meno, contando ben 34 nuovi annunci di lavoro disponibili.

Ruoli di ogni tipo per le sedi d’Italia, passando per Novara, Varese, Roma, Arezzo, Milano, Vicenza, Treviso e tantissime altre città. Sono in tutto 400 le posizioni aperte per Poke House, il Gruppo specializzato nella ristorazione fast casual. Il nome deriva proprio dall’omonimo piatto di origine hawaiana, diventato in pochi anni di tendenza fra gli italiani.

E non sono necessari né laurea né diploma per 400 opportunità lavorative proposte. Per la maggior parte dei ruoli non è infatti richiesto alcun requisito di istruzione, rendendo di fatto gli annunci accessibili a tantissimi interessati. Persino nelle info ufficiali per il ruolo di Store Manager non c’è alcun riferimento.

I posti disponibili

In Italia, Poke House ricerca candidati per i ruoli di Banconista, Commis di cucina, Cuoco, Store Manager e Vice Store Manager.

Analizziamo, ad esempio, l’annuncio per Banconista. Innanzitutto, le sedi finali di inserimento sono su Arezzo e Pavia Piazza Vittoria. Si tratta di un contratto di lavoro a tempo determinato, con formula a tempo pieno o part time. Il candidato scelto dovrà essere in grado di gestire la sala clienti per le fasi di pulizia e preparazione e consegnare le poke ai rider. Inoltre, sarà incaricato di accogliere le richieste della clientela con passione, entusiasmo e professionalità. Requisiti richiesti sono ottime capacità organizzative, atteggiamento positivo, spirito di squadra e di iniziativa, umiltà e dedizione.

Né laurea né diploma per 400 opportunità lavorative a tempo indeterminato sia part time che full time

Per conoscere tutti gli annunci disponibili, Poke House mette a disposizione una pagina dedicata. Entrandovi troveremo tutte le posizioni aperte in Italia, comprese le info sul ruolo, sui requisiti necessari, sul contratto e la sede. Selezionando l’annuncio di nostro interesse e scorrendo a fine pagina, avremo inoltre la possibilità di inviare domanda telematicamente. Per farlo, andiamo sul riquadro “Inviaci la tua candidatura” e seguiamo le istruzioni.

Lettura consigliata

5.000 euro al mese per lavorare in Germania a chi ha queste determinate qualifiche