Ci sono luoghi nel Mondo che stentiamo a credere che siano reali. Paesaggi plasmati dagli agenti atmosferici che sembrano creati dalla mano dell’uomo. Eppure questi luoghi dal sapore mistico sono solo la creazione di Madre Natura.

Abbiamo qualche esempio anche in Italia come le rocce di Arbatax in Sardegna o l’Orrido di Nesso in Lombardia. O ancora i Calanchi Lucani oppure la più famosa Scala dei Turchi. In questi luoghi stupendi ci si può rendere conto di come la natura crei cose bellissime.

Questa volta però il nostro viaggio ci porterà a molti chilometri di distanza, nel cuore del deserto. Perché questo luogo assolutamente unico al Mondo merita tutta la sua fama. La meta che proponiamo oggi è Sedona, una cittadina del deserto dell’Arizona.

Canyon, vallate rocciose e uno spettacolo al tramonto incredibile in questo luogo mistico nel cuore del deserto

Parlando di meraviglie paesaggistiche quando si parla di Stati Uniti si pensa in genere a due cose in particolare. Le Cascate del Niagara tra Stati Uniti e Canada, e poi il Grand Canyon. È proprio in Arizona che si trova questa suggestiva gola del fiume Colorado. Ma oltre al Grand Canyon c’è molto altro da vedere in Arizona.

La Cathedral Rock

Questa cattedrale di roccia è uno dei luoghi più visitati e fotografati di tutta l’Arizona. Una formazione di roccia arenaria che per il suo aspetto ricorda proprio una cattedrale. Circondata da rocce che sembrano infuocate al tramonto lascia davvero senza fiato. Si trova precisamente nella Foresta Nazionale di Coconino ed è davvero imponente. Così tanto da dominare l’intero panorama urbano della cittadina centro artistico molto rinomato.

Foreste selvagge e quasi incontaminate, rocce dipinte di un rosso intenso e avvolgente. Insomma questo luogo sembra emanare un’energia particolare e coinvolgente. Tant’è che è spesso meta degli amanti della natura per meditare.

Questa zona si soprannomina la Red Rock Country e non comprende solo la Cathedral Rock. Ma anche Bell Rock che sicuramente avremo già visto in qualche film western. Ma anche l’Oak Creek Canyon che offre tantissime attività ricreazionali.

Quindi non solo escursionismo e panorami surreali, ma una vera e propria esperienza a tutto tondo. Gite a cavallo, giri in bicicletta per sentieri sterrati circondati dalla foresta o tra le rocce sedimentarie. Ma anche una bella notte passata in campeggio a godersi il silenzio della natura in questi posti incredibili.

Se vogliamo ammirare canyon, vallate rocciose e uno spettacolo al tramonto non possiamo non visitare Sedona. Certo gli Stati Uniti non sono proprio dietro l’angolo ma questo è un posto da vedere almeno una volta nella vita. Corriamo a controllare le offerte sui voli per prenotare a prezzi vantaggiosi. Però ricordiamo sempre di consultare le disposizioni attualmente in vigore sul sito di Viaggiare Sicuri.

