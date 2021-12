Tra i minerali che presentano una maggiore importanza per il nostro organismo, c’è il ferro. La sua carenza potrebbe avere un impatto negativo sulla nostra salute. Questo perché è uno dei componenti dell’emoglobina e della mioglobina. Inoltre, avrebbe un’importanza centrale nella produzione di ormoni e del tessuto connettivo.

Esso, nonostante sia presente in alcuni alimenti, sarebbe piuttosto difficile da assimilare e la sua carenza potrebbe causare l’anemia. Quindi, per trasportare ossigeno ai polmoni e al resto del corpo, non possiamo sottovalutare questo importante minerale, contenuto in determinati alimenti. Vediamo quali sarebbero i cibi sia quelli di origine vegetale che quelli di origine animale che lo contengono.

Tra i cibi, particolarmente ricchi di ferro, abbiamo: il fegato, le carni bovine, la carne di cavallo. Tuttavia, ne sarebbero ricchi anche quella di pollo, di tacchino e di maiale. La carne di pesce che potrebbe contenere il ferro, invece, è quella delle acciughe e delle spigole, nonché dei crostacei e dei molluschi. In questi cibi, sarebbe presente un tipo di ferro più facilmente assorbibile dal corpo, detto emico.

Il ferro, sarebbe presente anche negli alimenti di origine vegetale, come legumi e, in particolare, i fagioli, i ceci, le lenticchie e i lupini. Questi ne conterrebbero in maggiore quantità rispetto alle predette carni. Tuttavia, si tratta di un tipo di ferro meno facilmente assorbibile dall’organismo. Altri alimenti ricchi di ferro sarebbero anche: pane, pasta e cereali integrali, tra cui: farro, orzo, avena, segale, orzo. Passiamo, adesso, alle verdure.

Quelle maggiormente ricche di ferro sarebbero le verdure a foglia verde, come: spinaci, biete, cicorie e lattuga. Ma anche: pomodori, radicchio, cavoli, peperoni e broccoli. Un modo per incrementare l’assorbimento di ferro proveniente dagli alimenti di origine vegetale potrebbe essere quello di abbinarci la frutta. Essa, però deve essere ricca di vitamina C, quindi: agrumi, kiwi e spremute di limoni. Infine, anche la frutta secca, come: noci, pistacchi, mandorle e nocciole, ne rappresentano una fonte certa. Stesso dicasi per il cioccolato fondente.

Le conseguenze serie della carenza di ferro

Come indicato, moltissimi cibi sarebbero ricchi di ferro, ma non sempre questo è di facile assorbimento. La sua carenza è nota come anemia e consisterebbe nella riduzione dei globuli rossi nel sangue. Questo comporterebbe una maggiore difficoltà nella distribuzione dell’ossigeno a organi e tessuti.

Particolarmente attente alla sua assunzione dovrebbero essere le donne in età fertile e quelle in stato di gravidanza. Ciò in quanto la carenza di ferro potrebbe ripercuotersi sullo sviluppo del bambino. Quest’ultimo potrebbe nascere sottopeso o essere più soggetto a patologie. Per tutte queste ragioni, è prudente fare attenzione alla presenza di questo importante minerale nel nostro organismo, ricorrendo ad un’alimentazione adeguata.

