Per fortuna esiste il cinema. Quanto ci ha tenuto compagnia soprattutto negli ultimi anni, per le vicende che tutti conosciamo. Grazie anche alle piattaforme streaming, è possibile vedere comodamente da casa migliaia di bellissimi film. E, a differenza di un tempo, adesso anche spesso in anteprima assieme alle uscite al cinema. Con tutta la scelta che abbiamo a disposizione, i titoli certamente non mancano. Se vogliamo per una sera lanciarci in un film abbastanza impegnato, ecco cosa abbiamo scelto per i nostri Lettori. Commovente e strepitosa questa attrice premio Oscar protagonista di un film su Netflix che ci farà venire la pelle d’oca. Attualmente in classifica è un film da non perdere e che lancia ancora una volta una delle attrici più brave del panorama internazionale.

Tratto da una fortunata serie tv

“The Unforgivable”, lasciato direttamente nel suo titolo originale è un film che riprende una fortunata serie televisiva britannica del 2009. Con una regia al femminile e ben 3 sceneggiatori a occuparsi dei dialoghi, questa pellicola, a poche ore dalla sua uscita è già prepotentemente in classifica. Come spesso accade, la critica specialistica non procede di pari passo con quella del pubblico. Il film sta piacendo tantissimo alle famiglie, ma allo stato attuale i critici cinematografici sono abbastanza divisi. Tranne che sull’interpretazione di una magnifica, per l’ennesima volta, Sandra Bullock.

Non vogliamo assolutamente anticipare la trama, come direbbero i più giovani “spoilerarla”. Nulla vogliamo togliere ai nostri Lettori perché vogliamo che mantengano la suspense dall’inizio alla fine del film. Tutto quello che possiamo dire è che il film parla di una situazione molto attuale. La protagonista, come dice il titolo stesso del film, si trova nella condizione di essere “imperdonabile”. A causa di un omicidio, per il quale ha scontato vent’anni di galera. Dovrà non solo cercare di reinserirsi nel lavoro e nella società, ma recuperare anche gli affetti familiari. Il tutto complicato, e non poco, da una situazione privata davvero difficile. Sono addirittura 2 i premi Oscar protagonisti di questo film. Oltre alla già citata protagonista Sandra Bullock, c’è anche Viola Davis, premiata con l’ambita statuetta nel film “Barriere”. Le interpretazioni delle due star principali del film sono decisamente notevoli e ci lasceranno piacevolmente sorpresi in queste due ore di film.

