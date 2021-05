È giunto il momento di addentrarsi nel mondo del riciclo creativo e di capire meglio quali sono le possibilità che si possono avere con gli oggetti che si hanno in casa. Perché spesso non è assolutamente necessario buttarli via.

Basti pensare alle cravatte vecchie, ai barattoli dello shampoo e alle bottiglie di vetro. Tutti questi oggetti hanno una seconda vita all’interno della nostra casa. E ovviamente è arrivato il momento di scoprirlo anche per i barattoli di vetro e dopo aver visto questo nessuno butterà più i barattoli perché in casa possono avere un uso sorprendente.

I barattoli di vetro

Tutto quello che ci occorre sono dei vecchi barattoli di vetro, un asse di legno, delle fascette in acciaio e delle viti per legno, e dopo aver visto questo nessuno butterà più i barattoli perché in casa possono avere un uso sorprendente.

Oggi quindi andremo a realizzare una mensola con tutti i barattoli di vetro attaccati. Una mensola veramente utile ad esempio in cucina dove nei barattoli si possono mettere varie spezie.

Come fare?

La prima operazione da compiere è fare dei segni sull’asse di legno. Su questi segni andrà attaccata la fascetta di acciaio, quindi è importante prendere le dovute distanze da un segno all’altro. Ora con il trapano facciamo un piccolo preforo dove abbiamo fatto il segno. Ora prendiamo la fascetta di acciaio e la posizioniamo sul segno. Con il trapano e una vite foriamo la fascetta nel preforo, attaccandola al legno. Ripetiamo l’operazione per tutte le fascette.

Inseriamo ora il barattolo nella fascetta e stringiamo la vite presente su questa. Così facendo il barattolo non scapperà. Ora non rimane che riempire i barattoli con quello che si desidera. Noi abbiamo consigliato le spezie, ma può essere qualsiasi cosa. E poi facendo dei fori ai lati possiamo attaccare l’asse di legno al muro della cucina. Assicurandoci che ovviamente il tutto regga.

