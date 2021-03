Uomini e donne attenti alla cura del corpo si affannano ogni giorno alla ricerca dei migliori prodotti cosmetici. Creme, oli, detergenti, tutto purché sia efficace sulla nostra pelle.

Sappiamo che questi prodotti sono fondamentali per la cura del corpo, ma bisogna fare una precisazione. La natura ci viene sempre incontro con le sue risorse, che spesso non conosciamo neppure. Per risolvere piccoli problemi quotidiani o prevenire l’insorgenza di disturbi in futuro, possiamo anche pensare di affidarci alla tanto amata madre terra.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Probabilmente, in pochi sanno che le patate sono un ottimo rimedio contro tanti problemi della pelle. Sì, proprio le patate e non quelle fritte, ma semplicemente crude, tagliate a fettine e poggiate sul viso. Non ci si crede? Vediamo un po’ quante cose può fare questo meraviglioso tubero.

Un incredibile alleato della nostra pelle si trova in cucina e non lo sapevamo

Per prima cosa e come già spiegato in questo articolo, la patata cruda è utile per contrastare il gonfiore e la stanchezza agli occhi. Ma non è tutto.

Stenderne delle fette in alcune parti del viso aiuta a contrastare l’insorgenza dell’acne e dei punti neri. Pertanto, si potrebbe pensare di poggiarle intorno al naso, sul mento e sulla fronte, normalmente considerate le parti in cui si produce più sebo.

Anche dire addio alle occhiaie è possibile con questo tanto semplice quanto utile rimedio. Il segreto sta nell’alto contenuto di vitamina C, importante nel favorire la circolazione del sangue.

Ancora, le patate crude risultano ottimi rimedi per ridurre la visibilità delle macchie scure sul viso.

Da ultimo ma non per importanza, questo tubero ha notevoli proprietà idratanti che lo rendono perfetto per prevenire l’invecchiamento della pelle e donarle luminosità.

Tanti problemi con un’unica soluzione

Sfruttare le risorse delle patate è semplice e come abbiamo detto basta applicarne piccole fette direttamente sulla parte interessata. È necessario, però, che il viso sia ben pulito e che le fette riposino sulla zona prescelta per una decina di minuti. A questo punto basta sciacquare e il gioco è fatto.

Un incredibile alleato della nostra pelle si trova in cucina e non lo sapevamo, ma siamo sicuri che non lo dimenticheremo più.