In genere pensiamo al cibo per alimentarci. Quindi potrebbe sorprendere scoprire che alcuni prodotti alimentari possono essere utilizzati per pulire alcune superfici della casa e levare sporco da vestiti, poltrone, ecc. Per togliere macchie da indumenti, tessuti e superfici ecco 5 inimmaginabili prodotti alimentari, a cui è difficile pensare come prodotti di pulizia.

Ma perché pulire con del cibo? Per due motivi. Il primo perché potremmo essere in emergenza e non avere prodotti specifici a portata di mano. Il secondo motivo perché utilizzare dei prodotti alimentari che già disponiamo ci permette di non comprare altri prodotti e quindi di risparmiare. Quindi andiamo a vedere quali sono questi alimenti e in che modo utilizzarli.

Per togliere macchie da indumenti, tessuti e superfici ecco 5 inimmaginabili prodotti alimentari

Alcuni oggetti sono efficacissimi per pulire, anche se pensati per tutt’altra funzione. Così pochi immaginano che questi prodotti di uso comune possono rimuovere efficacemente macchie e sporco. Anche alcuni prodotti alimentari possono essere un’utile soluzione. Per esempio, qual è uno dei prodotti peggiori da togliere da un indumento, o dal tappeto, o dal divano? La gomma da masticare, che è terribile se si attacca ai capelli, inconveniente che spesso capita ai bambini. Come rimuoverla? Col burro d’arachidi si staccherà con facilità.

Adesso che ricomincia la scuola, il latte è un toccasana, non solo la mattina a colazione, ma per rimuovere anche macchie d’inchiostro. Basta versare del latte sulla macchia e attendere che il liquido l’assorba. Poi basta tamponare. Funziona anche con le macchie di vino.

La vodka è un’altra bevanda che davvero pochi penserebbero di utilizzare come soluzione per pulizia. Eppure la vodka è fenomenale per eliminare i cattivi odori dai vestiti. Ovviamente non va versata direttamente sull’indumento dalla bottiglia. Per utilizzarla prendiamo una bottiglietta di plastica con lo spray e versiamoci dentro un po’ di vodka. Poi spruzziamo la bevanda alcolica sulla parte del tessuto con il cattivo odore. A questo punto non resta che attendere che l’alcol evapori e l’odore sgradevole sarà sparito.

Un sistema insospettabile ma efficacissimo

Polenta e pane sono due formidabili prodotti per rimuovere sporco di grasso, unto e macchie dai muri. Se si hanno macchie sul muro, prendiamo delle vecchie fette di pane bianco oramai gommose. Ne facciamo una palla e tamponiamo la macchia sul muro. Attenzione, dobbiamo tamponare, quindi appoggiarla al muro e premere sulla macchia. Non dobbiamo strusciare perché potremmo aggravare il problema.

La polenta aiuta ad eliminare le macchie di grasso. Basta spargere la polenta sulla macchia e dare il tempo a questo prodotto di assorbire lo sporco. In genere bastano 20 minuti.

L’olio di cocco è perfetto per pulire il lavandino. Basta stenderne uno strato abbondante sulla superficie del lavabo e rimuoverlo con un panno e dell’acqua.

