Tutti d’accordo sul fatto che per far funzionare il cellulare è anche necessario ricaricarlo. Per fortuna le batterie hanno fatto progressi pazzeschi e sono più malleabili delle vecchie. Tuttavia molti ignorano che per evitare guai è meglio a volte non ricaricare lo smartphone.

Le buone regole per ricaricare

Le antiche batterie avevano un effetto particolare e bizzarro, lo si chiamava effetto memoria. Ricordavano l’ultima ricarica effettuata e sulla successiva non si ricaricavano oltre quella raggiunta precedentemente. Per fortuna con le batterie moderne al litio tutto questo non esiste più. Tuttavia qualche accortezza bisogna pur prenderla per non rovinarle.

Uno degli errori da evitare certamente è di non lasciare il cellulare in carica continua, come può capitare di notte. Il cellulare sempre attaccato potrebbe far riscaldare la batteria, anche se i costruttori inseriscono come delle piccole app taglia corrente, in caso di carica completa.

Molti ignorano che per evitare guai è meglio a volte non ricaricare lo smartphone

Eppure ci sono anche occasioni in cui è meglio non ricaricare il telefono. Quando si avvicinano temporali, con tuoni forti e conseguenti scariche di fulmini, allora meglio aspettare. Gli eccessivi sbalzi di tensione elettrica potrebbero friggere il nostro telefono e la batteria. Questa pur dovendo proteggere il telefono dai piccoli balzi di tensione, nulla può contro i grandi.

Ricaricare in macchina

Se siamo in macchina e abbiamo bisogno di caricare lo smartphone, allora assicuriamoci che la presa accendisigari sia originale. Togliamo anche la cover al telefono prima di metterlo sotto carica perché potrebbe surriscaldare la batteria. Assicuriamoci che il sole non cada sul telefono in modo diretto, poiché sarebbe calore in più che si aggiunge a quello della batteria in carica. Lasciamo il telefono in carica il meno possibile se siamo in marcia, perché la potenza della batteria potrebbe essere influenzata dalle accelerazioni e dall’uso d’altri dispositivi, e non rilascia così la giusta potenza e tensione.

Batteria quasi piena

Le moderne batterie seguono i cosiddetti cicli di ricarica. Una batteria da computer può effettuare 1.000 cicli in piena efficienza. Dopo questi la sua efficienza scende all’80%. Sarebbe a dire che quando è piena, la sua durata corrisponde all’80% dei primi 1.000 cicli. Lo stesso vale per il telefono. Un ciclo non si calcola secondo il raggiungimento della carica totale, ma solo con il semplice fatto di ricaricarlo, anche se solo del 30%. Per questo motivo meglio non ricaricare il telefono con piccoli cicli di poca durata. Gli esperti dicono di attendere che sia intorno al 20% prima di ricaricarlo.

Questi consigli permetteranno al nostro telefono di vivere meglio e più a lungo. Ecco anche come creare dei simpatici gadget porta-cellulari.