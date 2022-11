Oroscopo della settimana strabiliante per il Sagittario e 3 segni che riempiranno il portafogli

Stiamo superando la metà di novembre, data che segna simbolicamente l’inizio di uno dei periodi più frenetici dell’anno. Fra pochi giorni saremo impegnati con gli acquisti del Black Friday. Poi arriveranno il Ponte dell’Immacolata e l’inizio delle festività natalizie. Sarà un mese intenso non solo per noi, ma anche per il nostro portafogli. Per fortuna potrebbero arrivare le stelle a toglierci una bella fetta di preoccupazioni. Stelle che preannunciano un oroscopo della settimana strabiliante per il segno del Sagittario e non solo. Insieme agli arcieri dello zodiaco hanno ottimi motivi per festeggiare anche altri 3 fortunatissimi segni.

Venere e Mercurio portano soldi e amore al Sagittario

Iniziamo da quello che sarà il segno top della settimana: il Sagittario. I nati sotto questo segno potranno contare sulla benevolenza di ben due pianeti, ovvero Venere e Mercurio. Il pianeta dell’amore romantico garantirà notti di passione e incontri fortunati. Quello dell’intelligenza e della crescita porterà nuove opportunità professionali. È il momento di passare all’incasso perché potrebbe arrivare l’aumento di stipendio tanto atteso e decisamente meritato.

Torna a splendere l’Acquario

Dopo le sofferenze delle ultime settimane sembra tornare il sereno sul cielo dell’Acquario. Mercoledì arriva Venere favorevole e toglie gli Acquario dai segni che hanno più difficoltà nei rapporti sentimentali. Non è da escludere l’incontro con una persona estremamente stimolante sia a livello intellettuale che fisico. Buone novità anche sul fronte della carriera e dei soldi. Un’eredità inaspettata in combinazione con una proposta per cambiare lavoro stamperanno un sorriso irresistibile sulla faccia degli Acquario.

Piovono denari sul segno del Cancro

Il segno zodiacale che vedrà salire di più il conto in banca è sicuramente il Cancro. Fino a venerdì i giorni saranno pieni di opportunità, incontri fortunati e possibili vincite al gioco. Il merito sarà tutto della fortunata congiunzione tra Venere, Mercurio e Luna. Attenzione, però, a non sprecare tutti i guadagni accumulati nel weekend. Sabato e domenica saranno infatti molto nervosi e tesi e lo shopping compulsivo non è la soluzione.

Oroscopo della settimana strabiliante per la Bilancia

Dopo una prima metà di ottobre da 10 in pagella, la Bilancia stava attraversando un periodo di stasi. Ma l’immobilismo ha davvero le ore contate. Già da martedì inizieranno ad arrivare belle novità. E con il favore del Sole tutto sarà possibile, anche fare un investimento che produrrà frutti estremamente interessanti.

A rendere tutto ancora più bello e stimolante ci sarà la Luna favorevole del weekend. Chi è single da molto tempo potrebbe ritrovarsi improvvisamente con il cuore che batte all’impazzata.