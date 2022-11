Attenzione a non gettare questi oggetti nel wc se vogliamo evitare che si otturi

Può sembrare un argomento scontato e banale, ma sono molti a non sapere esattamente cosa può finire nel wc e cosa no. Se non vogliamo dover lottare periodicamente con il water otturato dovremmo informarci bene, prima di tirare lo sciacquone. Ecco quindi una piccola guida per aiutarci a capire cosa gettare (e cosa non gettare) nel wc.

Non solo assorbenti e sigarette

Per evitare di buttare accidentalmente assorbenti nel wc, potremmo convertirci a quelli lavabili. In fondo, per lavare gli assorbenti lavabili basta poco, e abbiamo dalla nostra dei metodi efficaci contro le macchie di sangue secco. Sappiamo quanto sia bello e rigenerante prendersi cura di sé, concedendosi una bella manicure, spazzolandosi i capelli tra una maschera e l’altra e struccandosi prima della nostra beauty routine serale. Ma dovremo fare attenzione, perché anche capelli, unghie, dischetti di cotone e salviette inumidite di qualunque tipo non vanno assolutamente gettate nel wc. Tutti questi scarti di bellezza vanno nell’indifferenziato. Stesso dicasi per i bastoncini di cotone, il filo interdentale e le lenti a contatto. Ci sembra superfluo specificare che neanche pannolini, assorbenti o profilattici possono essere gettati nel wc.

Attenzione a non gettare questi oggetti nel wc per evitare che si intasi

Anche durante le pulizie domestiche potremmo distrattamente gettare rifiuti nel wc. Attenzione a polvere, tovaglioli di carta e fazzoletti, olio e mozziconi di sigarette. E no, neanche le gomme da masticare vanno nel wc: sono fatte di materiale plastico.

Sappiamo che sull’olio molti sono perplessi, ma i grassi, percorrendo i tubi si raffreddano e si solidificano, attaccandosi e ostruendone le pareti. A lungo andare questi residui provocano otturazione degli scarichi, diventando sempre più difficili da rimuovere. Perciò, non svuotiamo la pentola col grasso del bollito nel lavello o nel water. Togliamo l’eccesso con un tovagliolo di carta e gettiamolo nell’umido.

Nel wc solo la carta igienica

Attenzione anche alla lettiera del gatto. Anche quelle in paglia, in silicio, segatura o argilla andrebbero sempre smaltite nell’umido. Quella in silicio, in modo particolare, ha un forte potere assorbente, che la porta a gonfiarsi negli scarichi, creando importanti ostruzioni. Infine, no anche agli animali morti. Sappiamo che nel periodo autunnale cimici e insetti vari sono all’ordine del giorno, ma raccoglierli con la carta assorbente e gettarli nel wc non è la soluzione.

Sicuramente, ci sono cose che abbiamo tralasciato, ma in linea generale dovremo fare attenzione a non gettare questi oggetti nel wc. In effetti, ragionandoci, avremmo fatto prima a dire cosa si può effettivamente buttare nel wc, ovvero solo i nostri scarti organici (pipì e cacca) e carta igienica. Null’altro.