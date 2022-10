Per togliere l’amaro da radicchio, cicoria e olive bastono 3 rimedi della nonna

Sappiamo tutti quanto una buona alimentazione sia fondamentale per la nostra salute. Ecco perché gli esperti del settore ci consigliano di inserire, nel piano nutrizionale giornaliero, una serie di cibi sani e salutari. Come la frutta e la verdura, da consumare tutti i giorni, anche più porzioni al giorno.

Qualche consiglio per togliere l’amaro da radicchio, cicoria e olive

La natura ci offre tantissimi prodotti della terra saporiti, ricchi di elementi nutrizionali, con poche calorie e che saziano in fretta. Alcuni di queste verdure possono essere mangiate cotte (alla griglia, al vapore, lesse, ecc.). Altre, invece, si consumano anche crude e sono perfette per uno spuntino poco calorico e che blocca la fame.

Inoltre, ci sono verdure che, grazie al loro sapore dolce, sono gradevoli al palato e quelle che risultano molto amare. Proprio per questa loro caratteristica i bambini, ma anche gli adulti, fanno fatica a mangiarle.

Sono tante le verdure che risultano poco gradevoli a causa di questo sapore amaro. Per togliere l’amaro da radicchio, cicoria e olive e rendere questi prodotti più appetibili, però, possiamo utilizzare qualche trucchetto davvero molto utile.

Come rendere il radicchio più dolce

Iniziamo dal radicchio. Conosciamo tutti questa verdura dalla consistenza croccante e dal colore variegato. Possiamo mangiarlo sia cotto che crudo e si caratterizza, appunto, per un sapore particolarmente amarognolo (naturalmente dipende sempre dalle varietà).

Per risolvere questo problema possiamo utilizzare una serie di trucchetti molto efficaci. Se dobbiamo consumare il radicchio crudo, allora per eliminare l’amaro immergiamo le foglie in acqua fredda e aceto. Lasciamo in ammollo per 30 minuti.

Se invece vogliamo utilizzare il radicchio nel risotto, dobbiamo tagliare le sue foglie e lasciarle cuocere in acqua bollente per circa 1 minuto.

Terminato questo tempo, scoliamo e aggiungiamo il radicchio in una ciotola piena di acqua e ghiaccio. In questo modo fermeremo la cottura e l’amaro andrà via.

Come eliminare l’amaro dalla cicoria

Anche la cicoria è una verdura dal sapore molto particolare. Proprio per questa caratteristica è spesso poco consumata. Ma per eliminare l’amaro fastidioso basterà versare nell’acqua di cottura un pizzico di bicarbonato.

C’è anche un altro metodo molto efficace. Laviamo la cicoria e lasciamo che cuocia in acqua per qualche minuto. Scoliamo la nostra verdura e trasferiamola in una ciotola piena di acqua e succo di mezzo limone. Lasciamo in ammollo per circa 10 minuti. Trascorso questo tempo, scoliamo la cicoria cercando di eliminare l’acqua in eccesso.

Un consiglio per eliminare l’amaro dalle olive

Le olive sono un alimento molto utilizzato nella dieta Mediterranea. Ma capita che, appena raccolte, possano risultare molto amare. Come fare per eliminare questo fastidioso problema?

Immergiamo le olive in una bacinella piena di acqua fredda. Lasciamole in ammollo per circa due settimane, cambiando l’acqua un paio di volte al giorno. Con questo semplice metodo le olive perderanno il loro sapore amarognolo.