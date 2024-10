I cellulari Nokia hanno segnato un’epoca, e alcuni dei modelli vintage più amati sono oggi molto ricercati dai collezionisti, con valori che possono sorprendere. Se hai uno di questi vecchi telefoni in un cassetto, potresti essere seduto su un piccolo tesoro. Qui esploreremo tre dei modelli Nokia più preziosi e il loro valore attuale sul mercato dei collezionisti, offrendo un’idea di quanto potrebbero essere rivenduti.

3 vecchi Nokia che oggi hanno un grande valore economico, ecco quali sono e a quanto rivenderli: Nokia 8110 (Banana Phone)

Il Nokia 8110, conosciuto anche come il “Banana Phone” per la sua forma curva, è diventato famoso grazie al film Matrix, dove era utilizzato dai protagonisti. Questo modello iconico ha catturato l’immaginazione di molti, tanto da essere oggetto di una riedizione anni dopo. Tuttavia, la versione originale del 1996 è particolarmente apprezzata dai collezionisti. Il valore di un Nokia 8110 in buone condizioni può raggiungere fino a 500 euro. Se il telefono è ancora funzionante e ben conservato, il prezzo potrebbe aumentare ulteriormente.

8800 Arte

Lanciato nel 2007, il Nokia 8800 Arte era un telefono di lusso, con un design elegante e materiali di alta qualità come il vetro e l’acciaio inossidabile. Questo modello rappresenta un’epoca in cui i telefoni non erano solo dispositivi tecnologici, ma anche simboli di status. Ancora oggi, il 8800 Arte è molto ricercato dai collezionisti di telefoni vintage e di articoli di lusso. Se possiedi un Nokia 8800 in condizioni eccellenti, potresti venderlo per circa 1.000 euro o più, a seconda delle condizioni estetiche e funzionali.

3310 (Prima Edizione)

Forse uno dei modelli più celebri in assoluto, il Nokia 3310 è sinonimo di resistenza e durata. La sua fama come “telefono indistruttibile” lo ha reso un’icona della cultura pop. Mentre la riedizione del 3310 ha riportato questo classico al centro dell’attenzione, il modello originale è molto più ricercato. Anche se non raggiunge le cifre astronomiche di altri modelli, un Nokia 3310 in buone condizioni può valere circa 150-300 euro, con il prezzo che varia a seconda delle condizioni e della rarità di alcune versioni.

I vecchi telefoni cellulari possono essere molto più di semplici oggetti da nostalgia. Modelli come il Nokia 8110, il Nokia 8800 Arte e il celebre 3310 hanno acquisito un valore significativo nel mercato dei collezionisti. Se sei fortunato a possederne uno, potresti trarre un bel profitto dalla loro vendita. Con un mercato sempre in crescita per gli oggetti vintage e di lusso, tenere d’occhio il valore di questi dispositivi potrebbe riservarti delle piacevoli sorprese.

