Se hai vecchi videogiochi a casa e vuoi guadagnare cifre considerevoli, alcuni titoli rari e molto ricercati dai collezionisti potrebbero valere una piccola fortuna. Tra questi ci sono giochi che, nel corso degli anni, hanno acquisito un valore enorme, rendendoli oggetti di culto. Collezionisti di tutto il mondo sono disposti a spendere cifre elevate per possedere una copia di questi titoli, e se ne hai uno, potresti essere più fortunato di quanto pensi. Ecco i migliori 5 videogiochi da rivendere per fare soldi a palate.

I migliori 5 videogiochi da rivendere se si vogliono fare soldi a palate: Stadium Events

Considerato uno dei giochi più rari al mondo, Stadium Events è un titolo per NES che è diventato un vero e proprio oggetto di culto per i collezionisti. Prodotto da Bandai, fu distribuito in pochissime copie prima che la produzione venisse interrotta. Una copia sigillata del gioco può arrivare a valere fino a 38.000 euro.

Air Raid

Questo gioco per Atari 2600 è uno dei titoli più rari mai esistiti. La particolarità di Air Raid sta non solo nel gameplay, ma anche nella sua confezione, che presenta un caratteristico design a forma di maniglia. Una copia completa con scatola originale ha un valore stimato di circa 30.000 euro, mentre una cartuccia singola può comunque essere venduta per oltre 10.000 euro.

Tetris (versione SEGA Mega Drive)

Il celebre Tetris, nella versione per SEGA Mega Drive, è incredibilmente raro. A causa di una disputa sui diritti di pubblicazione tra Nintendo e SEGA, il gioco fu distribuito in pochissime copie, rendendolo oggi uno dei giochi più ambiti dai collezionisti. Una copia di questa versione rara di Tetris può valere fino a 15.000 euro.

Birthday Mania

Questo titolo per Atari 2600 è un altro dei giochi più rari e costosi del mondo. Birthday Mania aveva la particolarità di essere personalizzato con il nome del giocatore per festeggiare il suo compleanno, il che lo rendeva un prodotto esclusivo. Il numero limitatissimo di copie lo rende oggi un gioco quasi introvabile. Il suo valore può superare i 25.000 euro, rendendolo uno dei titoli più desiderati dai collezionisti.

Gamma Attack

Altro gioco per Atari 2600, Gamma Attack è forse il più raro in assoluto. Si pensa che esista solo una singola copia di questo gioco, il che ne fa una vera e propria leggenda nel mondo dei collezionisti di videogiochi. Il suo valore è stimato intorno ai 46.000 euro.

Se hai una copia di uno di questi videogiochi, sei fortunatissimo! Questi titoli, che una volta erano solo un passatempo per molti, si sono trasformati in tesori inestimabili per i collezionisti. Dai un’occhiata ai tuoi vecchi giochi e controlla se possiedi uno di questi rari pezzi, perché potrebbero valere una vera fortuna!

