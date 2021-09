Arrivato l’autunno abbiamo subito visto comparire nelle nostre case questi fastidiosi insetti che molti di noi detestano. Non solo perché difficili da far andare via, ma anche perché abilissimi a nascondersi. Basta distrarsi un attimo e ce li ritroviamo tra il telaio della finestra, sui panni stesi o in qualche crepa nel muro. E se per caso facciamo l’errore di schiacciarli avremo tutta la casa invasa dal cattivo odore.

Il motivo principale per cui in questo periodo infestano le nostre case è l’arrivo dell’inverno. Sono insetti che cercano riparo dal freddo gelido e decidono di autoinvitarsi in casa nostra. Anche se non sono nocivi per l’uomo non è certo un piacere trovarseli in giro per casa. Per non parlare di quelle specie che non solo emanano cattivo odore se schiacciate, ma attaccano anche orto e giardino.

Abbiamo già visto come le nostre nonne avevano ragione e lo confermano anche gli esperti che per tenere lontane le zanzare basta questa pianta aromatica. Ora che possiamo dimenticarci del problema zanzare scopriremo che per tenere lontane dalle nostre case le insopportabili cimici bastano queste mosse strategiche. L’uso di pesticidi è estremamente sconsigliato all’interno della casa, ma anche su piante e ortaggi. Se non siamo vittime di una vera e propria infestazione meglio utilizzare rimedi naturali che non danneggiano noi o l’ambiente.

Prima di passare all’azione è bene fare qualche controllo preventivo in casa. Infatti, è possibile che le cimici abbiano deposto le uova in qualche crepa o fessura tra la finestra e il davanzale. Perlustriamo bene la zona e se notiamo qualche piccola crepa più superficiale chiudiamola con del gesso. Prima di rientrare i panni stesi controlliamo non ci sia nessuna cimice nascosta e teniamo ben chiuse le zanzariere.

Possiamo sfruttare l’odore forte di lavanda o aglio che fa da repellente naturale anche per questi insetti, ma anche l’erba gatta è un’ottima soluzione. Evitiamo di spargere semi a caso in giardino perché è una pianta infestante e potremmo ritrovarcela ovunque. Piantiamola invece in un vaso e posizioniamolo vicino alle zone più colpite, magari balconi senza zanzariera.

Altrimenti si può usare un infuso al tabacco come repellente. Basterà far bollire dell’acqua, circa 250 ml, e quando è ancora bollente aggiungerla al tabacco. Non servono quantità eccessive, andranno bene circa 10 gr. Poi si lascia riposare e una volta freddo si aggiunge qualche goccia di detersivo per i piatti. Nebulizziamolo su piante vicino a porte e finestre per un effetto maggiore. Se poi nessuno di questi metodi sembra funzionare proviamo con l’ammorbidente sulle zanzariere. Usiamone uno dall’odore molto pungente che darà fastidio alle cimici e neanche si avvicineranno.

Infine se non riusciamo a catturarle in nessun modo prendiamo l’aspirapolvere e aspiriamole. Così non dovremo preoccuparci di schiacciarle per sbaglio e sentire quel cattivo odore.