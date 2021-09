Il periodo dell’autunno corrisponde anche a quello degli insetti fastidiosi. Le mosche sono già in casa, le zanzare non vanno ancora via, blatte e scarafaggi sono duri a morire, e in arrivo ecco le cimici. Vediamo allora come prepararsi e come eliminare le cimici da casa e dall’orto in modo naturale e sicuro.

Un terribile pericolo?

La cimice è un insetto del tutto inoffensivo per uomini e animali domestici. Se ne sta per i fatti suoi se la troviamo in casa e non dà fastidio a nessuno. Non si può dire che sia utile all’ambiente domestico, ma certamente lo è all’ecosistema a cui appartiene.

Come ogni insetto anche lui diventa preda di qualche specie superiore. Interessati alle cimici ci sono degli uccelli che le mangiano volentieri. Certo non si sa come fanno a gustare questo tipo di pasto, perché è noto che la cimice se si sente minacciata, si difende in un modo del tutto particolare. Ci ricorda sotto questo aspetto la puzzola che emette un terribile odore.

La cimice nel suo piccolo fa la stessa cosa e per questo motivo non è consigliabile toccarla con le mani. Lascia infatti sulle nostre dita uno sgradevole odore che va via solo dopo un buon lavaggio.

Perché le cimici entrano in casa?

Le cimici sono insetti che non amano molto il freddo e come tutti gli insetti cercano di rifugiarsi in qualche zona più calda e più protetta. Cosa c’è di meglio che stare dietro un bell’armadio dove nessuno le cerca, e possono stare tranquille? Poi se vedono un bel piatto di frutta certamente ne possono approfittare.

Ci sono prodotti naturali che loro amano poco, odori che non gradiscono molto. Se la casa si trova in zone di campagna accanto a frutteti, allora certamente qualche rimedio conviene prenderlo.

Se si mette a macerare un po’ d’aglio e si spruzzano le piante o si lascia sul davanzale delle finestre, non vedremo cimici entrare in casa. Questo composto oltre ad allontanare gli altri insetti dalle piante, serve anche come leggero concime.

In alternativa abbiamo le cipolle, anch’esse efficaci, e la senape gialla, da spolverare nei punti sospetti.

Come eliminare le cimici da casa e dall’orto in modo naturale e sicuro

Le cimici invece possono rivelarsi un vero flagello per i frutteti, visto che in genere si nutrono di frutta. Il frutto morso dalla cimice non è più mangiabile e commercializzabile. Piuttosto che utilizzare dei pesticidi chimici, che possono far male anche alla frutta, si sta diffondendo una soluzione naturale.

Ci sono delle piccolissime vespe, chiamate vespe samurai, che mangiano volentieri le uova delle cimici. Innocue per l’uomo, sono le loro antagoniste, nemiche sul piano naturale. Diffondere un po’ di queste vespe nel proprio orto, potrebbe dare vita ad un sistema di controllo della presenza di questi animaletti golosi di frutta.

Un sistema che le allontana e allo stesso tempo rispetta gli equilibri naturali. In casa attenzione anche alle blatte, i fastidiosi acari e le cimici da letto.