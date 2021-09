Le verdure sono fra i cibi migliori per la nostra salute, tanto da per rappresentare un alleato prezioso contro malattie gravi come il cancro. Allo stesso tempo, sono dei cibi che deperiscono molto facilmente e che quindi è difficile mantenere freschi. Questo è particolarmente importante se consideriamo che il numero di nutrienti diminuisce sempre di più col passare del tempo. Spesso anche il frigo sembra non bastare. Oggi però scopriremo che basta aggiungere questo comune oggetto per conservare le nostre verdure più a lungo. Si tratta di una tecnica del tutto naturale che sfrutta le condizioni del frigo e delle verdure stesse. Ci aiuterà anche a tenere il frigo più in ordine e ad accelerare la preparazione dei nostri piatti. Potrebbe sembrare tanto per un oggetto così semplice, eppure è assolutamente possibile.

Basta aggiungere questo comune oggetto per conservare le nostre verdure più a lungo

Le due tecniche che spesso utilizziamo per conservare i cibi sono il freddo e l’isolamento. la prima rallenta il processo di maturazione del cibo. La seconda impedisce al cibo di entrare in contatto con l’ossigeno, lo stesso che ne provoca l’ossidazione. Per questo mettiamo frutta e verdura in frigo. E spesso li organizziamo anche in dei contenitori a chiusura ermetica. Anche se possiamo produrli in casa riciclando la plastica per chiudere nel modo giusto ogni confezione.

Però, chiunque abbia provato a chiudere frutta o verdura in buste o barattoli di plastica o di vetro si sarà accorto di uno spiacevole inconveniente. Infatti, questi alimenti producono una certa umidità. Dal momento che questa non può disperdersi nell’ambiente, si concentra all’interno del contenitore. Questo non fa altro che farà andare a male questi cibi più in fretta. Eppure, è una grande comodità il poter avere frutta e verdure già tagliate. In questo modo sono già disponibili per quando ne avremo bisogno e saremo anche più portati a consumarle. Quindi, potremmo finire anche per mangiare più sano ed evitare di avere melanzane zucchine appassite sul fondo del frigo.

Come fare? Basta uno stuzzicadenti. Ad essere precisi, ne servono diversi. Mettiamone insieme una decina e leghiamoli con dello spago. Inseriamoli all’interno di un contenitore con frutta e verdura intera o tagliata. Mettiamo anche della carta assorbente sul fondo e chiudiamo. Il legno riuscirà ad assorbire buona parte dell’umidità emessa dal cibo. Questo metodo non solo è davvero semplice da applicare, ma è anche facilmente replicabile. Infatti, lasciando asciugare gli stecchini, possiamo riutilizzarli più volte. Per verdure particolarmente acquose possiamo anche ricorrere alle bacchette cinesi usa e getta. Il principio è esattamente lo stesso e così anche il risultato.

