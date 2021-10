Le tende sono un componente fondamentale nell’arredo della casa. Se sono in ordine e pulite, danno un tocco di classe in più a ogni stanza.

Le pulizie di casa sono fondamentali per donare un aspetto migliore alla nostra abitazione e non dovremmo tralasciare nessuna parte. Ecco perché, per esempio, prima di effettuare il cambio di abiti dovremmo sapere come pulire naturalmente l’armadio.

Anche le nostre amate tende accumulano sporcizia e polvere col passare del tempo. E non sempre i metodi tradizionali di pulizia sono efficaci. Se non vogliamo sentire quella sgradevole puzza che emana il tessuto e vederlo ingrigire, c’è un metodo sicuro che potremmo adottare.

È una soluzione totalmente naturale che farà splendere e darà una seconda vita alle tende di casa. Ecco di cosa stiamo parlando.

Per tende profumate e igienizzate a fondo basta usare questo rimedio naturale di cui pochi parlano

Il nostro intento è quello di realizzare un deodorante naturale che neutralizzerà tutti gli odori. Ma non solo. Provvederà a disinfettare ed eliminare ogni traccia di microbi presenti sul tessuto.

Ecco di cosa dovremo servirci:

250 ml di acqua distillata;

50 ml di aceto bianco;

mezzo cucchiaio di bicarbonato;

2 cucchiaini di vodka;

qualche goccia di olio essenziale.

Tutto quello che bisogna fare è versare gli ingredienti in uno spruzzino. Dopodiché, si agita per qualche secondo e si spruzza sul tessuto che si vuole disinfettare.

L’azione combinata di vodka e aceto provvederà a eliminare tutti i germi e i batteri depositati sulle tende. Grazie al bicarbonato, godremo di una pulizia perfetta, mentre l’olio essenziale diffonderà un aroma davvero gradevole.

Una soluzione alternativa per sbiancare

Per tende profumate e igienizzate a fondo basta usare questo rimedio naturale di cui pochi parlano, ma non è l’unico. Esiste un altro sistema, perfetto per restituire quel bianco luccicante che contraddistingueva le nostre tende appena comprate.

È un metodo altrettanto ecologico e facile da mettere in pratica. Ci servirà un po’ d’acqua tiepida, del sapone di Marsiglia, bicarbonato e il succo di mezzo limone.

Una volta che abbiamo preparato questa soluzione in un catino, ci basterà immergere le tende. Le lasciamo interamente in ammollo per un paio d’ore, quindi le risciacquiamo con abbondante acqua. Per finire, le si strizza per bene e le si stende. Non ci resta che goderci il risultato.

Se invece siamo alle prese con la pulizia del bagno, ecco una delle parti più sporche che spesso trascuriamo.