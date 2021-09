Le pulizie di casa sono fondamentali per avere un’abitazione sempre ordinata e a prova di sporco. Per questo andrebbero svolte regolarmente e con i prodotti adeguati. Batteri e altri microrganismi dannosi si annidano ovunque e non è facile individuarli. La sporcizia, poi, si nasconde nei posti in cui non penseremmo mai di controllare.

Uno degli ambienti della casa da tenere maggiormente sotto controllo è senza dubbio il bagno. Qui dentro ci sono oggetti e angoli che possono diventare il nascondiglio ideale per i batteri. Profumare questa stanza è facile con il rimedio naturale adatto, ma non lo è altrettanto ripulirla. Anche quando pensiamo di aver fatto un buon lavoro, non ci rendiamo conto che le parti più sporche sono proprio quelle che non abbiamo passato.

Basta un semplice spazzolino per pulire e igienizzare una delle parti più sporche del bagno

Il bagno è il ricettacolo perfetto per i batteri. Non solo asciugamani e rubinetti, ma anche il dispenser del sapone andrebbe igienizzato regolarmente. Ma non è tutto, perché esiste un angolo ben nascosto che mai avremmo creduto potesse catturare così tanto sporco. Si tratta del bordo del water, quello interno per intenderci.

È incredibile quanto sporco potrebbe annidarsi in questo punto tanto trascurato. In ogni caso, ci farà piacere sapere che non è un’impresa impossibile occuparsene. Basta un semplice spazzolino per pulire e igienizzare una delle parti più sporche del bagno. Ecco come fare.

Un po’ di olio di gomito e il gioco è fatto

Per far tornare a splendere il nostro water non ci impiegheremo molto. Prima di tutto, dovremo preparare una soluzione veloce di aceto e bicarbonato e spruzzarla sotto il bordo. Sarà sufficiente lasciare che agisca qualche minuto, poi potremo finalmente impugnare il nostro vecchio spazzolino.

Sfreghiamo con forza su tutta la superficie da igienizzare, finché non avremo la certezza di aver rimosso ogni singola traccia di sporcizia. Dovremmo aver raccolto un’ingente quantità di sporco, ben visibile sulle setole. Insistiamo per i primi giorni, ripetendo il procedimento regolarmente.

Gli oggetti più sporchi della casa che non possiamo trascurare

Non solo il bordo del water, ma anche altri oggetti di casa sono l’habitat ideale per i batteri. Sono proprio cose con cui entriamo in contatto tutti i giorni e che si trovano in ogni stanza. Tanto per citarne alcuni, in cucina meritano attenzione le manopole del rubinetto, il tagliere e la spugna per i piatti.

In salotto occhio ai tappeti, che raccolgono sporco e polvere in abbondanza. Scuoterli regolarmente potrebbe non bastare. Attenzione anche ai device: lo schermo dello smartphone e la tastiera del pc potrebbero ospitare milioni di batteri. Anche gli interruttori della luce che tocchiamo sempre non andrebbero risparmiati da una pulizia costante.