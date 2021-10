Il cambio di stagione prevede un rinnovamento del nostro guardaroba. Poco alla volta dovremo mettere via magliette e pantaloncini e indossare indumenti più coprenti. Dunque, facciamo spazio ai maglioni, che possiamo far tornare morbidi e profumati con un facile trucchetto casalingo.

Prima di inserire con calma i nuovi capi nell’armadio, dovremmo pensare di dare a quest’ultimo una bella ripulita. Come ogni altro mobile ha bisogno di una pulizia regolare. Il rischio di trascurarlo potrebbe portare alla formazione di sporcizia, polvere e quell’odore di chiuso che non fa piacere a nessuno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per fortuna, per rimettere a nuovo l’armadio non serve una laurea o metodi complicati. Tutto quello che dovremo fare è procurarci un solo prodotto ecologico. Lo si trova facilmente in negozio o online e costa solamente una manciata di monete. Scopriamo di cosa si tratta e come utilizzarlo.

Per pulire e profumare tutto l’armadio serve 1 unico rimedio naturale economico

Se vogliamo che il nostro armadio sia pulito perfettamente e pronto per ospitare gli abiti autunnali, dovremo ricorrere a un semplice prodotto. Parliamo del sapone all’olio di cocco.

Le proprietà pulenti e antimicrobiche di questo ingrediente dovrebbero contribuire a igienizzare e tenere alla larga gli ospiti indesiderati. Per utilizzarlo ci basterà creare una soluzione con un po’ d’acqua.

Per prima cosa dovremo fare a pezzi il sapone. Quindi, facciamo bollire in una pentola circa 300 ml di acqua e vi sciogliamo il sapone. Aspettiamo che la soluzione si raffreddi, poi ne versiamo mezzo tappo in un contenitore spray colmo d’acqua. Adesso saremo pronti per utilizzarla per pulire ogni angolo l’armadio.

Sarà sufficiente spruzzarne un po’ sulla superficie da trattare e distribuirla con un panno umido. Prima di procedere consigliamo, però, di aspirare bene la polvere presente. Dunque, per pulire e profumare tutto l’armadio serve 1 unico rimedio naturale economico di cui difficilmente ci stancheremo.

Un prodotto di cui non potremo fare a meno

Quello che abbiamo appena mostrato è solo uno dei tanti usi intelligenti dell’olio di cocco in casa. Per chi non lo sapesse ancora, può diventare il nostro più grande alleato sotto tanti aspetti.

Per esempio, si presta benissimo alla lucidatura di tutti i mobili in legno, non solo degli armadi. Non di meno, è utilissimo per ridare nuova vita alle scarpe in pelle, se applicato con uno straccio bagnato.

Ottimo anche a completamento del lavaggio di piatti e stoviglie, per evitare la formazione della ruggine.

Approfondimento

Basta un semplice spazzolino per pulire e igienizzare una delle parti più sporche del bagno.