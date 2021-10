Per tende morbide e splendenti basta 1 solo ingrediente che abbiamo tutti in cucina

Le tende sono un must nelle case di tutti noi poiché rendono gli ambienti più vivaci e ci permettono di avere più privacy in casa.

Ovviamente però, dobbiamo prendercene cura perché assorbono la polvere e trattengono gran parte dei cattivi odori, come il fumo o quelli provenienti dalla cucina.

In questo caso, per esempio per eliminare la puzza di fritto dalla cucina potremo utilizzare un solo straordinario ingrediente.

È fondamentale pulirle almeno due o tre volte l’anno, ovviamente adottando gli accorgimenti necessari per preservarne lo stato, senza rovinarle.

Per prima cosa è fondamentale leggere l’etichetta con le istruzioni di lavaggio, prima di procedere con un’adeguata pulizia.

In caso di dubbi potremo decidere di portarle in tintoria oppure raccogliere maggiori informazioni sul corretto lavaggio da effettuare, nel negozio in cui l’abbiamo acquistate.

Potrebbe essere utile comunque conoscere tutti i trucchi naturali per sbiancare le tende che ci permetteranno di risparmiare notevolmente.

Generalmente, per pulirle potremo servirci del sale grosso che, grazie alle sue straordinarie proprietà, ci permetterà di eliminare lo sporco in modo naturale.

Inoltre, è utilizzato anche come rimedio naturale della nonna per eliminare le macchie di sudore dalle nostre magliette bianche senza sprecare inutilmente denaro.

Sarà sufficiente utilizzare circa una manciata di questo ingrediente, versandolo in una bacinella colma d’acqua tiepida in cui immergere le nostre tende.

Lasciamole ammollo per circa un’ora, così da eliminare lo sporco ed eventuali macchie, dopodiché mettiamole in lavatrice, se offre un lavaggio adeguato.

Dovremo comunque fare attenzione ed assicurarci di aver eliminato preventivamente eventuali ganci dalle tende, altrimenti rischieremo di rovinarle o danneggiare la lavatrice.

In alternativa, per lavare le nostre tende colorate potremo inserire nella bacinella oltre che al sale grosso (tre cucchiai circa) anche altri due incredibili ingredienti.

Avremo bisogno anche del succo di due limoni e un bicchiere di aceto di vino bianco che ci aiuteranno ad eliminare anche lo sporco più ostinato.

Dopo averle lasciate in acqua per un paio di ore dovremo risciacquare a mano le nostre tende che dovranno poi essere asciugate bene in giardino o in balcone.

Ovviamente anche in questo caso dovremo prima verificare che il loro tessuto possa essere lavato secondo queste modalità, proprio perché hanno caratteristiche differenti.

Come asciugarle

Dopo aver lavato le nostre tende sarà fondamentale stenderle immediatamente quando sono ancora umide, stendendole verticalmente e possibilmente all’ombra, per un’asciugatura meno brusca.

In questo modo si asciugheranno completamente e non necessiteranno di essere stirate prendendo una posizione perfettamente dritta.

Sarebbe preferibile asciugarle all’esterno durante una giornata soleggiata e calda, in quanto eviteremo il diffondersi dell’umidità in casa.