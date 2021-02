Sbiancare le tende è un’operazione tipica della fine del periodo invernale.

Con l’arrivo delle prime belle giornate è naturale desiderare che la nostra casa sia invasa da sole e luce.

Inoltre le e tende con il passare del tempo, tendono a ingrigirsi o ingiallirsi, tra il fumo, la polvere, lo smog e il riscaldamento.

Certo, si può risolvere il problema portando i tendaggi in lavanderia. Ma se non si vuole spendere una fortuna si può pulirli con metodi naturali.

Attenzione, la candeggina è dannosa per le tende, poiché è vero che rende i tessuti candidi ma può anche danneggiarli

Scopriamo, dunque, i trucchi naturali per sbiancare le tende.

Limone

Mettere in ammollo le tende in una bacinella, in acqua tiepida.

Aggiungere due cucchiai di sapone di Marsiglia grattugiato, due cucchiai di bicarbonato, ½ limone spremuto e amalgamarli insieme.

Lasciarle in ammollo e poi risciacquare abbondantemente.

Sapone di Marsiglia

Un altro rimedio è quello di lavare le tende con sapone di Marsiglia, lasciarle in ammollo in una bacinella coperta.

Lasciamo che il sole attivi il processo di sbiancamento.

Lievito in polvere

Aggiungere una bustina di lievito in polvere al comune detergente per il bucato a mano e procedere al lavaggio.

Se questo non fosse sufficiente, sciogliere un paio di cucchiai di bicarbonato in una vaschetta di acqua tiepida.

Lasciare il tutto in immersione per circa trenta minuti muovendo di tanto in tanto.

Il bicarbonato, oltre a rimuovere gli odori, è eccellente per staccare sporco e detriti dalle fibre dei tessuti.

Per le macchie più ostinate è possibile versare qualche goccia di acqua ossigenata.

Al contatto con lo sporco, produrrà una lieve schiuma che faciliterà l’eliminazione dei residui dai tessuti.

Altri rimedi

Se questi trucchi per sbiancare le tende non sono stati sufficienti e dopo più lavaggi sono risultate comunque ingiallite, abbiamo ancora un tentativo.

Si potrà effettuare un lavaggio per capi delicati in lavatrice e aggiungere nella vaschetta dell’ammorbidente un cucchiaio d’acqua con due di aceto.

Dopo questo, una volta svelati i trucchi naturali per sbiancare le tende, saremo pronti per la primavera.