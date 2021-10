Ecco 5 fantastiche idee fai da te per decorare la casa nella notte di Halloween

Halloween è alle porte, e non ci resta che cominciare a pensare a come rendere la nostra casa più spettrale e spaventosa possibile. Basterà addobbare porte e finestre, tavole e mobili interni per far vivere ai nostri ospiti un’atmosfera degna del mondo di Jack Skeletron.

Inoltre le nostre decorazioni saranno perfette anche per abbellire la tavola per la cena del 31 ottobre. Basterà spargerle sulla tovaglia o ricreare un bellissimo centro tavola a forma di zucca per stupire tutti.

Fantasmini di stoffa, mummie lanterne e zucche intagliate: ecco la perfetta atmosfera da castello della Transilvania

Vediamo 5 fantastiche idee fai da te per decorare la casa nella notte di Halloween. E soprattutto per risparmiare sugli acquisti.

Le ragnatele. Possiamo ricrearle di cartapesta sotto forma di ghirlanda. Ci servirà un foglio di cartapesta, delle forbici e una matita. Dopo aver fatto alcune pieghe a forma di triangolo successive, tracciamo con una matita delle linee ondeggianti dopo la prima in corrispondenza della piega. Infine ritagliamo seguendo le linee. Ma possiamo ricrearne di più verosimili con un sacco nero dell’immondizia. Basterà tagliare i sacchi a forma di quadrati, pieghiamoli in modo da avere due triangoli, pieghiamo i triangoli a metà per altre due volte. Fissiamo con del nastro adesivo e ritagliamo delle striscioline. In modo alternato una strisciolina viene tagliata e una rimane, proprio per ricreare la ragnatela. Infine aprire ed appendere a piacimento.

Vampiri. Il rotolo terminato di carta igienica può trasformarsi in un simpatico vampiro. Basterà ripiegare su se stessa l’estremità superiore, fissandola con del nastro adesivo. Lasciamo i lembi laterali leggermente rialzati verso l’alto come a ricreare le orecchie. Ritagliamo su del cartoncino nero le ali del vampiro e attacchiamole ai lati con della colla a caldo. Coloriamo e dipingiamo occhi, bocca e denti del nostro mini Dracula e il gioco è fatto.

Fantasmini. Ci servirà della carta stagnola, stoffa bianca, spago e pennarello. Creiamo una pallina con la carta spagnola, grande più o meno come una da ping pong o da tennis se li vogliamo più grandi. Applichiamo la colla a caldo sulla pallina e poniamola sopra un pezzo di stoffa bianco. Facciamo attaccare bene poi capovolgiamo lasciando ricadere in basso la stoffa. Ricreiamo la faccia dei nostri fantasmini a piacimento. Infine con dello spago, creiamo un’asola sulla testolina e facciamo passare del filo. Appendiamo in casa ai lampadari o sulla finestra.

Pipistrelli da appendere. Su un cartoncino nero bello spesso, ritagliamo la classica sagoma di Batman pipistrello. Foriamo l’estremità in basso che poi verrà capovolta per farci passare dello spago. Compriamo degli occhietti mobili e appiccichiamoli con della colla a caldo. Basterà capovolgere i nostri pipistrelli e appenderli ai rami degli alberi o sul portone di casa.

Le mummie. Prendiamo dei barattoli rimasti senza coperchio o dei bicchieri spaiati. Arrotoliamo con della garza da medicazione l’esterno del nostro contenitore e con il pennarello nero disegniamo gli occhietti. All’interno poniamo un led giallo oppure una candela e l’effetto a luci spente sarà speciale!

Non dimentichiamo anche di poter dipingere o intagliare la nostra zucca di Halloween. Che sia una e grande o numerose ma piccoline, possiamo utilizzarle sia per l’esterno che come centro tavola.