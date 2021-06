In questo periodo le temperature si stanno alzando sempre di più e quindi è inevitabile che i nostri capi vengano impregnati dall’odore di sudore.

Eliminare le macchie di sudore è un’operazione fastidiosa, proprio perché ci occupa molto tempo e anche energie che spesso dopo il lavoro non abbiamo.

Tendiamo sovente a optare per smacchiatori che vendono al supermercato, senza pensare che potremmo risparmiare utilizzando un semplicissimo prodotto a costo zero.

Sveliamo l’infallibile rimedio naturale della nonna per eliminare le macchie di sudore dalle magliette bianche.

La soluzione

Bisogna ammettere che, specialmente le magliette bianche con aloni di sudore sotto le braccia, sono davvero un incubo per ognuno di noi.

Basta davvero poco per risolvere questo fastidioso problema, basterà solo mettere quattro cucchiai di sale grosso in 250ml di acqua.

Dopo di che sarà sufficiente strofinare la stoffa attentamente finché poco per volta vedremo che la macchia andrà via, lasciamolo poi riposare per mezz’ora circa.

Se non bastasse, dopo aver fatto assorbire l’alone con il sale grosso, strofiniamo la macchia con il sapone di Marsiglia per poi procedere al lavaggio.

Ecco l’infallibile rimedio naturale della nonna per eliminare le macchie di sudore dalle nostre magliette bianche.

Rimedio naturale alternativo per capi bianchi

Volendo possiamo preparare un composto con ingredienti del tutto naturali che penetrano all’interno dei tessuti e rimuovono gli aloni giallastri che il sudore rilascia.

Nel caso si fossero formate macchie che non sono semplici da eliminare, basterà aggiungere dell’acqua ossigenata.

Procediamo mettendo il nostro bucato in una bacinella contenente acqua e una tazza di aceto, lasciamolo all’interno per circa venti minuti.

In un’altra ciotola versiamo un cucchiaio di sale grosso, uno di acqua ossigenata e una tazza e mezzo di bicarbonato, mescolando il tutto assieme.

Trascorso il tempo necessario, togliamo il capo dall’acqua, strizzando via l’acqua rimasta e posizionando il composto sulle macchie.

Procediamo sempre con molta delicatezza, non rovinando così il tessuto, attendiamo venti minuti e sciacquiamo il capo.

Infine, avviamo il lavaggio in lavatrice e infine stendiamo il nostro bucato al sole.