Non tutto il cibo è adatto ad essere conservato nel frigorifero ed è bene sapere come comportarsi in ogni caso per evitare inutili sprechi. Con questi semplici trucchi il cibo durerà più a lungo: vediamo insieme in che modo conservare determinati alimenti.

Pane

Un buon metodo per evitare che il pane ammuffisca è quello di utilizzare le bucce delle mele. Infatti, le bucce delle mele assorbono l’umidità in eccesso evitando che il pane possa ammuffire. Consigliamo infatti di mettere qualche buccia nel sacchetto che contiene il pane per non farlo più ammuffire.

Ricotta

Il modo migliore per conservare più a lungo la ricotta fresca è utilizzare la carta da forno. Infatti, la ricotta fresca è un alimento che deperisce molto in fretta e, infatti deve essere consumato al massimo nel giro di due o tre giorni. Per prolungare la durata di questo latticino è bene avvolgerlo in un foglio di carta da forno. Dopodiché metterla in un contenitore e riempirlo d’acqua fredda. Conservato nel frigorifero in questo modo, il suo gusto rimarrà inalterato più a lungo.

Verdure a foglia

Le verdure fresche a foglia vanno conservate in frigorifero e si sconsiglia di lavarle subito dopo l’acquisto, ma di farlo non appena avremo intenzione di consumarle. Per procedere nel migliore dei modi dobbiamo pulirle, riporle in un sacchetto di carta per il pane e chiuse al suo interno. In questo modo, la condensa che si forma non le farà ammuffire. Per le verdure a foglia larga come il radicchio o la lattuga, consigliamo di utilizzare la carta assorbente da cucina ed avvolgerle con essa.

Carote

Per conservare le carote molto a lungo, consigliamo di pelarle e lavarle per bene. Dopo averle asciugate, dobbiamo avvolgerle nella pellicola trasparente e riporle in frigorifero. Un altro metodo per conservare a lungo le carote è quello di metterle in un cestino sopra un letto fatto con le bucce esterne della cipolla.

Cipolla e aglio

Entrambe si conservano al meglio in un luogo fresco e asciutto. Infatti, l’ideale sarebbe metterle in cantina ma, se non ne abbiamo una, possiamo adottare altri sistemi. Sia per le cipolle, sia per l’aglio, è bene evitare i contenitori ermetici: è meglio metterle dentro un sacchetto di carta (come quello del pane), bucherellarlo leggermente e conservarlo in un luogo buio. In alternativa al sacchetto di carta, aglio e cipolle si possono riporre in una scatola di cartone in un luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di luce diretta.

Ecco come con questi semplici trucchi il cibo durerà più a lungo: è sufficiente seguire queste regole per mantenere intatte le proprietà di alcuni cibi per più tempo.

