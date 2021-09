Per stimolare l’intelligenza dei nostri bambini dovremmo seguire questo consiglio degli esperti

I bambini sono il futuro e la gioia di genitori e nonni. Molti di noi farebbero di tutto per i propri bambini, perché essi rappresentano il futuro nostro e della società. Tutti sappiamo quanto sia importante stimolare i bambini per permettere loro di sviluppare le capacità intellettive.

Per questo scopo è fondamentale l’azione sinergica della scuola e della famiglia, ma non sempre è sufficiente. Oggi, perciò, vedremo un semplice modo da seguire. Infatti, se vogliamo stimolare l’intelligenza dei nostri bambini dovremmo seguire questo consiglio degli esperti. Scopriamolo insieme.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Le regole per un’educazione di qualità

Chiunque abbia dei figli sa bene quanto è complesso educarli. L’educazione dei bambini è una sfida ricca di gratificazioni e frustrazioni, un percorso ad ostacoli che raggruppa gioie e dolori dell’essere genitore.

Molto spesso proponiamo ai bambini molte attività pomeridiane, laboratori artistici, corsi di lingue e attività sportive. Si tratta di iniziative importanti per permettere loro uno sviluppo completo e sano. In questo modo potremo favorire lo sviluppo delle varie intelligenze che possediamo e che spesso la scuola non stimola a dovere.

Oltre a queste attività importanti, esiste ora una metodologia innovativa, perfetta per i bambini in età scolare che permette loro di potenziare l’intelligenza e il pensiero. Oggi vedremo di che cosa si tratta.

Per stimolare allenare l’intelligenza dei nostri bambini dovremmo seguire questo consiglio degli esperti

Chi è attento alle nuove tendenze avrà sicuramente sentito parlare della metodologia del “potenziamento cognitivo”. Questa tecnica si occupa di stimolare e accrescere le competenze cognitive dei bambini come i processi di pensiero, il problem solving e le abilità logiche.

Il potenziamento cognitivo è sempre svolto da esperti dello sviluppo come psicologi e pedagogisti, che propongono ai piccoli giochi e attività mirate. Guidano i piccoli alla soluzione di problemi tramite tecniche specifiche. A lungo andare, questi procedimenti diventano un’abitudine per i bambini, che così imparano a ragionare in maniera ottimale.

Gli esperti sostengono che queste attività si possono proporre già a partire dai 18 mesi. Esistono numerose metodologie, come il metodo Waldon, CTM, Tzuriel, Bright Star, Feuerstein e molti altri.

Il potenziamento cognitivo è consigliabile a tutti i bambini nell’età dello sviluppo, sia nel caso non sussistano disturbi che nel caso di diagnosi come ADHD e disturbi specifici dell’apprendimento.

Se teniamo all’educazione dei nostri bambini possiamo pensare di donare loro una consulenza di potenziamento cognitivo, in questo modo potremmo vedere importanti progressi.

Approfondimento

Ecco altri metodi efficaci per stimolare l’intelligenza dei nostri bambini.