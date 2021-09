Per rilassare il corpo e distrarre la mente dalla frenesia quotidiana basterebbe regalarsi una pausa sorseggiando una tisana. Non bisogna pensare che sia solo un’abitudine legata alla casa, alla stagione fredda o alle signore inglesi. Infatti, ora più che mai, sta conquistando appassionati di ogni età e viene consumata in ogni stagione. Questa calda coccola è un momento piacevole e avvolgente da concedersi in ogni momento della giornata.

Tutto ciò che bisogna sapere

Una buona tisana aiuta a rilassarsi, ricaricarsi, purificarsi e dissetarsi con gusto. Non contiene teina, quindi può essere consumata più volte al giorno. È anche un valido aiuto per l’organismo che può godere dei benefici delle piante. Infatti possono avere un effetto diuretico, antinfiammatorio, digestivo, lassativo, disintossicante, rilassante o energetico.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La qualità del prodotto è di fondamentale importanza: le tisane sfuse che si trovano in erboristeria sono sicuramente di maggiore qualità ed efficacia. Vanno conservate in una busta di carta o in un barattolo di vetro, ma protette dalla luce. Le piante con il tempo perdono i loro principi attivi e cambiano profumo e aroma: bisogna segnarsi la data di acquisto e fidarsi anche del proprio olfatto e della propria vista.

È consigliabile consumarle al naturale per apprezzare il sapore di ogni pianta, ma, se proprio non si riesce, si possono usare miele o sciroppo d’agave, mai zucchero!

È fondamentale non aumentare mai le dosi pensando ad una maggiore efficacia della pianta: bisogna chiedere sempre consiglio all’erborista su quantità e modi di somministrazione.

Una pianta è una sostanza attiva, quindi deve essere utilizzata con precauzione e attenzione. In nessun caso può sostituire un farmaco. Se si assumono medicine per qualche problema di salute bisogna rivolgersi al proprio medico per chiedere se il rimedio fitoterapico può interferire con la cura farmacologica.

Questa calda coccola è un momento piacevole e avvolgente da concedersi in ogni momento della giornata

Bere una tisana è il modo più semplice per godere dei benefici delle piante.

Al mattino ci sono varie alternative:

la menta tonifica e dà energia;

con il mirtillo si fa il pieno di antiossidanti;

zenzero, curcuma e limone danno più energia, sostengono fegato e stomaco, e tengono su l’umore;

un infuso di timo, origano, basilico e maggiorana tengono basso l’indice glicemico.

Dopo un pasto abbondante:

anice, liquirizia e menta danno una minore sensazione di pesantezza;

la cannella è utile per abbassare l’assorbimento degli zuccheri;

la buccia di mela in infusione con succo di limone e una stecca di cannella tiene lontana la fame nervosa;

il tarassaco e il cardo hanno un’azione depurativa e digestiva.

La sera sono utili:

valeriana e camomilla contro l’insonnia;

melissa per rilassare i muscoli e agire sull’ansia;

biancospino per le tensioni fisiche ed emotive.

A seconda del periodo dell’anno e dei disturbi da affrontare ci sono poi un’infinità di tisane specifiche, eccone alcune:

papavero ed eucalipto dall’effetto balsamico per liberare il naso chiuso;

rosa canina, menta piperina, timo e malva per le sindromi da raffreddamento;

senna, finocchio, frangula e carvi per l’intestino pigro e il meteorismo;

semi di chia per un’azione antiossidante.

Approfondimento

Pochi conoscono queste 2 tisane serali perfette per addormentarsi serenamente riposando bene cuore e cervello