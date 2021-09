Ogni azione che si compie comporta di riflesso un effetto, nel bene o nel male. Ad esempio sappiamo da tempo immemore che l’attività fisica migliora la nostra salute (“mens sana in corpore sano”) o che l’abuso di alcool danneggia il fegato. Ci sono poi particolari attività che hanno un duplice effetto: su sé stessi e su chi ci circonda. Così il fumo non è una cattiva abitudine esclusivamente per chi accende la sigaretta.

La lotta tra stress e buonumore

E’ ormai riconosciuto che il malumore non aiuti la salute psico-fisica, di contro sono evidenti gli effetti positivi del buonumore. Sembra infatti che 15 minuti al giorno di risate corrispondano ai celeberrimi 30 minuti di camminata veloce, proteggendo tra l’altro il cuore dall’eventualità di infarto. Ma non solo. La conseguente stimolazione di endorfine avrebbe un effetto benefico anche sul cervello, migliorando l’umore. Inoltre ridere avrebbe anche un’azione anti-età. Per la valutazione dell’effetto rughe sulla pelle infatti la bilancia pende decisamente verso il buonumore. La risata nel prender forma mette in azione solo 12 muscoli del volto (contro i 72 del broncio).

Quell’attività che migliora la qualità della vita e fa bene anche a chi sta vicino

Quando si pensa ad un naso rosso immediatamente la mente va al circo o ai volontari negli ospedali. In senso più ampio però la clownterapia è un modus operandi che andrebbe applicato nella vita quotidiana, che si tratti dell’ambiente di lavoro o del focolare domestico. E non è necessario portare con se clave, palline o cerchi, sebbene alcune ricerche abbiano dimostrato che giocolare migliori le prestazioni del cervello. E nemmeno il naso rosso. Infatti è sufficiente il solo principio alla base di questa disciplina: il pensiero positivo, che aiuta la creatività, incentiva il problem solving e migliora i rapporti interpersonali.

Sebbene poi ci siano personalità più predisposte naturalmente a questo genere di spirito, bisogna sapere che è comunque possibile far sbocciare e “allenare” l’animo clown di chiunque volesse avvicinarsi a questa filosofia di vita. Esistono infatti associazioni o professionisti nel campo che allestiscono corsi in cui si mettono in pratica le tecniche di base per far emergere e rafforzare questo tipo di abilità.

La clownterapia è pertanto quell’attività che migliora la qualità della vita e fa bene anche a chi sta vicino. E visto che ridere è gratis, perché non iniziare subito?