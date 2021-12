Per spurgare e pulire le vongole senza sale né farina basta questo semplice ma infallibile trucchetto.

Eccoci arrivati in prossimità delle festività natalizie, gran parte dei regali sono stati già acquistati e impacchettati ed è quasi tutto pronto.

È tempo quindi di iniziare a pensare anche al menù di questi giorni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Un’operazione tutt’altro che semplice e che, tra vigilia, giorno di Natale, Capodanno ed Epifania richiederà una certa dose di fantasia per evitare i soliti piatti.

A questo proposito abbiamo già proposto un vero trionfo di gusto e sapori quest’alternativa ricetta per il baccalà della vigilia senza frittura.

Si perché uno dei grandi protagonisti in questo periodo è proprio il pesce e le mille pietanze che possono essere portate in tavola durante le feste.

Ad essere consumati in abbondanza non saranno soltanto capitone, baccalà, stoccafisso, coda di rospo e gamberi.

Ampio spazio di solito infatti è concesso anche ai molluschi marini, cozze e vongole.

Un frutto di mare ricco di preziosi nutrienti

Da sole in guazzetto, come condimento in un bel piatto di spaghetto o come ingrediente di una enorme zuppa di pesce.

Le vongole sono dei molluschi estremamente saporiti in grado di arricchire tantissimi piatti di pesce.

Contengono inoltre tantissimi nutrienti preziosi per l’organismo, in particolare potassio, sodio e magnesio.

Elementi che contribuiscono al buon funzionamento del sistema cardiovascolare e dei muscoli.

Inoltre 100 grammi di questi molluschi apportano circa 28 grammi di ferro; un vero toccasana per chi soffre la carenza di questo minerale.

Tuttavia, a fronte di tanti benefici componenti ed un contenutissimo apporto calorico, nelle vongole possiamo trovare una buona dose di colesterolo.

Per questo motivo è consigliabile limitarne il consumo a sporadiche occasioni.

Proprio in queste occasioni c’è un’operazione preliminare alla cottura che non deve mancare mai per eliminare la sabbia accumulata nella conchiglia.

Per spurgare e pulire le vongole senza sale né farina basta questo semplice ma infallibile trucchetto

Le vongole abitano i fondali, ed è per questo che tendono ad accumulare al loro interno materiale sabbioso.

Sarà capitato a molti infatti di ritrovarsi a gustare un piatto di spaghetti alle vongole e sentir stridere qualcosa sotto i denti.

Per evitare tutto ciò è fondamentale farle spurgare.

Tra i metodi più consigliati c’è l’ammollo in acqua salata e farina, che dovrebbe far schiudere le vongole.

Se non abbiamo niente di tutto ciò in casa o vogliamo provare una strada alternativa tutto ciò di cui abbiamo bisogno è una cipolla.

Per spurgare e pulire le vongole senza sale né farina basta questo semplice ma infallibile trucchetto.

Basterà metterle in ammollo in una ciotola d’acqua insieme ad una cipolla sbucciata e divisa in quattro parti.

Questo dovrebbe consentire una rapida apertura dei molluschi che rilasceranno tutta la sabbia interna sul fondo del contenitore.

A questo punto di corsa ai fornelli!