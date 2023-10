Per spendere meno sui voli low cost e risparmiare sul bagaglio ecco la soluzione con un enorme successo tra chi viaggia

I costi dei biglietti aerei aumentano sempre di più. Per risparmiare, una strategia è evitare i costi extra per il bagaglio aereo grazie ad una soluzione innovativa che sta spopolando tra i viaggiatori.

Negli ultimi tempi, i prezzi dei biglietti aerei, specialmente dei voli low cost, hanno subito un’impennata. Questo rialzo è dovuto in parte all’aumento dell’inflazione, che ha fatto rincarare i prezzi dei carburanti. Questa situazione ha portato molti viaggiatori a cercare alternative per risparmiare sui costi del viaggio. Una di queste è la scelta di ridurre al minimo il bagaglio da portare con sé. Sotto questo aspetto da qualche tempo è diventata sempre più popolare una soluzione ad hoc.

Le compagnie aeree low cost per aumentare i ricavi spingono chi viaggia a spese extra

Le compagnie aeree cosiddette low cost, ovvero quelle a basso prezzo del biglietto e con tragitti non intercontinentali, adottano varie strategie per aumentare i profitti. Tra queste c’è quella della tariffa del bagaglio non compresa nel biglietto. Ovvero le compagnie aeree prevedono nel costo del biglietto solamente un bagaglio a mano. Per bagaglio a mano si intende una borsa da portare in spalla o a mano. Questa deve avere delle dimensioni precise e deve potere stare sotto il sedile del passeggero di fronte.

La compagnia aerea impone una spesa un extra per portare un altro bagaglio a bordo, che va in cappelliera. Questa pratica può portare a costi aggiuntivi significativi. Infatti, molte volte il costo del bagaglio può superare il costo del biglietto stesso, specialmente se si aggiunge una valigia in stiva. Col risultato che il viaggio diventa molto più costoso di quanto previsto.

Per spendere meno sui voli low cost

Quindi la soluzione per evitare di pagare soldi extra è quella di portare un solo bagaglio a mano. Negli ultimi tempi i viaggiatori si sono concentrati nell’adottare questa strategia. Alcune aziende sono venute in aiuto dei viaggiatori adottando delle soluzioni che possono aiutare a sfruttare al massimo l’opportunità del bagaglio a mano gratis.

Adesso tra i viaggiatori sta spopolando uno zaino particolare, delle dimensioni di un bagaglio a mano richiesto dalle compagnie. Questo zaino è stato studiato soprattutto per soddisfare la necessità del viaggiatore che così dispone di un bagaglio ad hoc per il viaggio. Lo zaino da viaggio si distingue per le sue caratteristiche uniche. Questo bagaglio è leggero, resistente e ha molte tasche utili per organizzare al meglio i propri effetti personali. Dispone, ovviamente, anche di un alloggiamento specifico per il pc o per il tablet.

Piccoli trucchi per volare senza costi extra e risparmiare veramente

Da qualche tempo lo zaino è diventato un oggetto sempre più utilizzato e quasi di moda. Non c’è marchio di abbigliamento che non promuova la sua linea per uomo e donna. Adesso stanno nascendo zaini specifici adatti per viaggiare in aereo come bagaglio a mano. Per spendere meno sui voli low cost, con questa soluzione e magari adottando alcuni trucchi, è possibile evitare i costi extra. Così possiamo godersi il viaggio senza preoccupazioni.