Conti deposito sempre più in alto, adesso sono ING e Smart Bank ad alzare i rendimenti

Le banche continuano ad aumentare i rendimenti sui conti deposito per attirare nuova liquidità. Di recente anche ING Direct e Smart Bank hanno rialzato i tassi dei loro.

La lotta tra le banche per accaparrarsi nuova liquidità dalle famiglie italiane si fa sempre più accesa. Le armi a disposizione? L’aumento dei tassi di interesse sui conti deposito. Appena 2 anni fa banche del calibro di Unicredit e Fineco minacciavano la chiusura del conto ai clienti che avessero più di 100.000 euro sul conto. Oggi le banche offrono rendimenti pazzi per attirare anche solo qualche migliaio di euro. Anche ING Direct e Smart Bank sono in prima linea in questa battaglia, offrendo rendimenti sempre più allettanti sui loro prodotti dedicati alla liquidità.

Conti deposito sempre più in alto per ING Direct

ING Direct, la banca online di origine olandese, ha recentemente rivisto al rialzo i tassi di interesse su questi strumenti. Oggi chi apre un Conto Arancio e lascia i soldi nel conto deposito Arancio può avere un rendimento del 4% lordo per 12 mesi. L’offerta è valida per sottoscrizioni fino al 31 dicembre e per un capitale non superiore ai 100.000 euro. Gli interessi saranno accreditati direttamente sul conto corrente alla fine dei 12 mesi.

Inoltre per i clienti che investono in fondi comuni attraverso la banca c’è la possibilità di ottenere un rendimento del 4,75% per la liquidità investita su Deposito Arancio, il conto deposito della banca olandese.

Salgono ancora i rendimenti di Smart Bank 5

Anche Smart Bank non è da meno. La banca digitale ha lanciato una nuova offerta per Smart Bank 5. Questo conto di deposito è innovativo perché ha caratteristiche molto particolari, tra cui un tasso di rendimento crescente. Nella nuova offerta i rendimenti partono dal 4,3% lordo del primo anno per arrivare al 6,3% dell’ultimo anno. Gli interessi vengono versati sul conto del cliente ogni anno ma questo è vincolato per 5 anni. Chi è interessato deve affrettarsi perché c’è la possibilità di sottoscrivere il conto deposito solamente fino al 20 ottobre. Poi l’offerta cesserà.

Quanto si guadagnerebbe investendo 10.000 euro

Con i rendimenti dei conti deposito sempre più in alto, quanto si guadagnerebbe investendo 10.000 euro nei due conti di deposito? Investendo questa somma in quello di ING Direct alla fine dei 12 mesi si guadagnerebbero 400 euro lordi. A questa cifra però va applicata la tassazione del 26%. Invece investendo 10.000 euro per 5 anni nel conto Smart Bank 5, al termine del periodo si ricaverebbero interessi per 1.961 euro. Questa cifra è al netto della imposizione fiscale.